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台積電美國廠面臨「3大挑戰」！美媒：工作文化衝突未見好轉

▲台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，然而台美之間的職場環境與文化衝擊以及成本上升和物流延遲等障礙，持續考驗著台積電。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，然而台美之間的職場環境與文化衝擊以及成本上升和物流延遲等障礙，持續考驗著台積電。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

台積電本月8日宣布獲美國晶片法案最高可達66億美元的直接補助，同時拍板美國亞利桑那州設立第三座晶圓廠，消息傳出後掀起熱議，不過對於台積電美國廠能否成功的擔憂從未減少，美國科技媒體《Apple Insider》週四報導指出，台美員工之間的文化衝突、成本上升和物流後勤延遲等障礙，持續考驗著台積電亞利桑那廠。

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《Apple Insider》報導提到，作為全球領先的半導體製造商，台積電進軍美國的決定獲得了廣泛認可，被視為確保供應鏈安全的重大戰略，然而台積電在美國遇到的挑戰很可能會影響台積電亞利桑那廠的量產時程和整體預算。

首先是台美員工之間的文化衝突，美國工程師一直在與台積電嚴格的等級制度（rigid hierarchies）作鬥爭，而台方人員則認為美國的同事缺乏穩定性與奉獻態度，凸顯出台積電在美國設廠計畫的複雜性。

台積電內部人士表示，台積電的成功關鍵在於緊湊的軍事化工作文化（military-like work culture），工程師每天工作12小時，週末也經常加班。《Apple Insider》報導指出，台美員工之間的文化衝突，似乎並沒有好轉的跡象。

而除了文化衝突外，台積電亞利桑那廠也面臨到成本上升的問題，受到全球通膨以及貨運供應鏈吃緊影響，台積電亞利桑那廠的費用激增，已經超出最初估計的120億美元建廠費用。

最後，由於許多零件仍需要從亞洲進口，除了推升成本外，也不可避免地遭遇物流延遲以及增加物流管理的複雜性，一些製造設備的交付延遲，可能會導致台積電亞利桑那廠營運日期被推遲。

《Apple Insider》報導最後結論，如何有效解決台積電亞利桑那廠面臨的挑戰，不僅對於台積電本身能否趕上預計的量產時程至關重要，對於美國想要重建半導體供應鏈的雄心更是非常關鍵。如果台積電亞利桑那廠推進不順利，可能會導致嚴重的延誤以及半導體產業的潛在混亂。

 

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