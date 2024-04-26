台積電美國廠面臨「3大挑戰」！美媒：工作文化衝突未見好轉

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首先是台美員工之間的文化衝突，美國工程師一直在與台積電嚴格的等級制度（rigid hierarchies）作鬥爭，而台方人員則認為美國的同事缺乏穩定性與奉獻態度，凸顯出台積電在美國設廠計畫的複雜性。
台積電內部人士表示，台積電的成功關鍵在於緊湊的軍事化工作文化（military-like work culture），工程師每天工作12小時，週末也經常加班。《Apple Insider》報導指出，台美員工之間的文化衝突，似乎並沒有好轉的跡象。
而除了文化衝突外，台積電亞利桑那廠也面臨到成本上升的問題，受到全球通膨以及貨運供應鏈吃緊影響，台積電亞利桑那廠的費用激增，已經超出最初估計的120億美元建廠費用。
最後，由於許多零件仍需要從亞洲進口，除了推升成本外，也不可避免地遭遇物流延遲以及增加物流管理的複雜性，一些製造設備的交付延遲，可能會導致台積電亞利桑那廠營運日期被推遲。
《Apple Insider》報導最後結論，如何有效解決台積電亞利桑那廠面臨的挑戰，不僅對於台積電本身能否趕上預計的量產時程至關重要，對於美國想要重建半導體供應鏈的雄心更是非常關鍵。如果台積電亞利桑那廠推進不順利，可能會導致嚴重的延誤以及半導體產業的潛在混亂。