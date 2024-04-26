中臺科大今與產業簽約結盟 共創跨域人才培育新模式

中臺科技大學為培育產業專業人才，紓解護理師人才荒，113學年度開辦學士後護理系，並持續招收資訊管理系、環境與安全衛生工程系以及學士後學位學程教保員專班。今天，中臺科大與企業和機構簽約結盟，各學士後專班將透過學術教育與實踐培訓，打造培育跨域專業人才新模式。
記者金武鳯/台中報導
參與中臺科大產業結盟盛會的產業與機構有：彰化基督教醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院、德昌營造股份有限公司、惠民實業股份有限公司、山林水環境工程股份有限公司、采威國際資訊股份有限公司、騏璣資訊科技股份有限公司、敦謙國際智能科技股份有限公司、台中市幼兒教育暨福利協會、芝麻街幼教機構、中華孕嬰教保聯合總會、中華國際幼兒文教聯合總會、臺中市優質幼教聯合會等，他們齊聚一堂，共同見證教育機構與產業的緊密結盟合作。
中臺科大校長陳錦杏教授表示，這種緊密的產學合作，不僅有助於培養更符合市場需求的高素質專業人才，也能提升國內產業的競爭力，並透過與企業和機構的合作，為學生的成長和發展搭建更好的平台和機會。此舉不僅響應聯合國永續發展目標「SDG 8良好工作及經濟成長」及「SDG 17促進目標的夥伴關係」，更體現中臺科大一貫的教育理念，將技術專業與社會服務相結合，為未來的社會發展做出積極貢獻，有效實踐「SDG 4優質教育」。
此次學界與產業的溝通結盟，結合學術教育與實踐培訓的新模式，不僅是一場學術盛事，更是中臺科大在培育專業人才、推動產學合作上的一次重要探索，相信透過這樣的合作，將為產業帶來更多的創新力量，同時也提供學生寶貴的機會，藉由專業課程精實培訓，在履歷上增添第二專長的亮點，為未來職涯發展打開更加寬廣的道路。