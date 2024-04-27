感謝勞工付出與貢獻！產業園區管理局辦勞動節大會表揚108位勞工

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產業園區管理局副局長劉繼傳表示，產業園區管理局於112年9月改制合併，除原有的科技產業園區模範勞工及優秀國際移工表揚外，今年更將各產業園區推薦的模範勞工納入表揚，他說，合併後增加更多夥伴，108位獲選人員的選拔實屬不易，亦感謝各園區廣大的勞工們長年以來的辛勞及努力，成為園區發展壯大重要的基石，做出了不可或缺的貢獻。
劉繼傳說，此次共表揚1位全國模範勞工、100位由各分局推薦並遴選的模範勞工及7位優秀國際移工，其中榮獲今年度全國模範勞工的蔡碧芳，任職於高屏分局星博電子公司，前年正逢疫情嚴峻，面臨晶片短缺，她勇於提出改善方案，當年度出貨達交率達九成，創下公司成立以來最高營收，深獲上司與同仁肯定，實為典範。
除了我國勞工外，還有來自不同國家的國際移工，在多元文化交融的環境中，勞動者們相互支持，來自菲律賓的喜波娜(Michelle Hipona Baldemor)任職於台灣恩智浦半導體公司，她自創口訣協助新進移工快速上手工作，在我國工作已有12年，深受部門重用，公司更藉由勞動部所推行的「移工留才久用方案」將其轉為中階人才。
會中並頒發台灣佳能公司等7家勞資關係優良事業單位、高雄晶傑達光電科技公司企業工會等9家優良工會、台灣雙葉電子公司企業工會理事黃若菁等10位優秀工會職員、華泰電子公司企業工會幹事陳咨羽等4位優秀工會會務工作人員，以及中華民國華新科技慈輝社等11名熱心公益貢獻獎，以資鼓勵。