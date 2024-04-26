郵差被樹砸死「獨留80歲老媽媽」！意外前才提醒友人雨天注意安全
彰化今（26）日大雨不斷，中午時分一名孫姓郵差冒雨騎車送信，行經芬園鄉彰南路一段時，路邊一棵黃花風鈴木突然應聲倒塌，孫男當場被砸中，失去生命跡象，地上還留下大片血跡，經送醫搶救仍宣告不治，同事貼出與他的對話，孫姓郵差才請同事要「下雨天要小心」，沒想到就發生意外，事故讓家人傷心不已，失聲痛哭。
記者孫唯容／綜合報導
消防局指出，今天下午12點27分，46歲孫姓郵差騎乘郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路一段600號，路旁1棵黃花風鈴木疑似因為風雨過大應聲倒塌，正巧壓到孫男，連人帶車被重壓在樹底，消防人員趕抵現場用破壞器材將大樹鋸開後，將孫男拉出，不過人已失去呼吸心跳，緊急送往草屯佑民醫院搶救，仍因傷重於下午1點35分宣告不治。
消息傳開後，不少曾與他共事的同事都相當不捨，據了解，孫姓郵差退伍後就在在郵局任職長達25年，今早還貼心傳訊息給同事提醒「下雨天騎車要小心」，沒想到僅過2小時就不幸發生意外。
彰化郵局副理陳樂明表示，孫員屬於因公殉職，將派員協助處理其後事，由於孫員家裡還有80歲的母親，會從優辦理因公殉職的撫恤。孫員是在執行公務時遭路樹壓死，這棵路樹是屬於國家設施，是否符合國家賠償，也會提供家屬包括聘請律師的協助。