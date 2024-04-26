中國產能過剩恐波及台灣！謝金河：外溢效應擴散 示警留意2訊號
財訊傳媒董事長謝金河今（26）日，最近一個月，美國重量級政治人物葉倫，布林肯相繼到訪中國，背後似乎有大事正在醖釀，對於美中關係角力是否會衝擊台灣，他認為有兩個訊號值得留意，一個是3月剛剛公佈的外銷接單，另一個是大家都沒有注意到的，去年第四季，除了台化小賺1.18億元之外，幾乎全部的石化業者都出現虧損，直言「中國產能過剩的外溢效應正全面擴散」。
記者林莞茜／綜合報導
謝金河說，葉倫、布林肯相繼到訪中國，葉倫端出的是中國產能過剩外溢全球的問題，布林肯可能針對中國援助俄羅斯，可能會在Swift上面施加壓力，在美國大選前夕，美中角力更加暗潮洶湧；葉倫的產能外溢效應，最近衝擊到南韓，LG化學及樂天化學相繼宣布關閉生產線，縮減產能回應。這些年南韓大尺寸面板在京東方，華新光電大擴廠下，紛紛退場，只保留OLED生產線，過去南韓石化產業有強大競爭力，如今也在中國產能全開下敗陣。
而此現象有兩個訊號值得高度關注，謝金河提到，一個是3月剛剛公佈的外銷接單，資通訊，半導體產品都成長，但陷在中國產能殺戮的橡膠，塑膠，基本金屬，化學，機械仍持續衰退；另一個是大家都沒有注意到的，去年第四季，除了台化小賺1.18億元之外，幾乎全部的石化業者都出現虧損。例如，台塑虧29.01億，台聚虧3.67億，華夏虧3852萬元，亞聚虧1.51億，台達化虧1.13億，台苯虧1.63億，國喬虧4.1億，聯成虧1.91億⋯⋯
謝金河直言，這種整個產業都出現虧損現象，幾十年來很罕見。這些年，張安平領軍的台泥𡚒力轉型，仍身陷苦戰中。王文淵帶領台塑努力朝AI挺進，效益仍未彰顯。這些年，對岸喜歡拿ECFA來威脅台灣，其實這些和ECFA連結的產業都是中國產能過剩外溢效應的受害者。
謝金河表示「台灣愈是倚賴ECFA的產業，受到衝擊愈是慘烈」，並示警南韓石化業的衝擊效應如果傳遞到台灣，一定是令人震驚的大新聞！