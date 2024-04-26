影／湖人「Dlo」得0分還不聽戰術！躲一旁滑手機、吃東西　被噴爆

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Russell此役出賽24分鐘，一分未得，投籃7投0中，三分球6投0中。他上一場比賽命中7記三分球、砍23分的爆發像是曇花一現，今天就回歸了常態，在下半場教練團也沒有得到太多出賽時間。
生涯前27場季後賽，Russell場均14.1分，真實命中率48.5%，身為技術型後衛的他，難以適應更針對性的防守和更強的肢體碰撞。本輪的3場戰罷，Russell場均得到12.0分，真實命中率41.9%，與過去水準相差不遠，甚至更差。
而他不只是狀態低迷、手感全無，似乎也沒了繼續在這個系列賽奮戰的心氣。在一次湖人喊出暫停後，Russell沒有加入球隊聆聽戰術講解，而是自顧自地在一旁吃東西，並滑著手機，似乎是在用一種方式表達不滿。
Dlo在比賽中還被自家球迷噓，網路上也有人不滿他的行為，直言：「他很不合群」、「他巧妙地讓湖人隊不要交易他，為他們帶來了一場精彩的季後賽」、「這傢伙需要在家裡看第4戰」；但也有人為他說話表示：「如果你整個下半場都不被允許參加比賽，你也會做同樣的事情」。
賽後湖人主帥Darvin Ham表示，「他（Russell）有一些不錯的出手機會，就像第一場比賽一樣，他在第二戰中有所反彈，我希望他也能在第4戰中反彈。」
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