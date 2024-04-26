締盟後首次回訪山口縣　黃偉哲會談討論合作交流

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此次為雙方締盟後台南市政府首次回訪，山口縣亦極為重視，縣政府由知事村岡嗣政親自接待，山口縣議會亦由柳居俊學議長、島田教明副議長率多位議員接待。黃偉哲首先就4月初花蓮地震時，山口縣第一時間聯繫台南市政府表示關心，以及山口縣民發起募捐，代表台南市民及台灣各界向山口縣致謝。
黃偉哲還說，台日關係密切友好，台南市跟山口縣也在村岡知事及議會支持下，雙方交流頻繁，兩縣市自去年7月締盟之後，村岡知事、島田副議長等人，更親自出席台南睽違16年主辦的台灣燈會開幕式，此次回訪除親自感謝山口的支持。
村岡嗣政也表示，透過與台南的旅遊、物產、經濟領域合作，關係不斷深化，去年山口縣在台南林百貨宣傳山口的溫泉與清酒，許多台南民眾展現極高興趣。而這次親自參加台灣燈會，知事看到許多民眾熱情參與，覺得非常感動，且山口縣在燈會設攤位宣傳也收到不少成效，未來還請黃偉哲相助，讓雙方關係更加穩固繁榮。
柳居俊學表示，日本和台灣間，在地方政府和許多領域的交流順利進展，尤其在現今國際局勢混亂情況下，希望透過議會的努力，增進雙邊的地方與民間交流、促進台日友好。
黃偉哲也向山口縣各界介紹台南400及相關紀念活動，包括日台交流峰會等活動，歡迎村岡知事及山口縣各位好朋友再訪台南，品嚐台南美味水果與美食。此外黃偉哲也特別送上台南400馬拉松賽事的邀請函給熱愛馬拉松運動的村岡知事，邀請他前來參賽。