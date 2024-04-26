「韓勾ㄟ金針菇」昔日賣泡菜被查出違規添加物！正式宣布重新出發
在YuoTube上擁有130萬人追蹤的人氣網紅「金針菇」去年在台灣推出韓式泡菜品牌「金家ㄟ」，吸引不少粉絲購買。然而去年「金家ㄟ」卻被查出泡菜內有違規添加甜味劑，讓她立即公告緊急回收所有泡菜，並向社會大眾道歉。金針菇歷經近一年產品重整，昨（25）日在IG上宣布品牌將回歸，並推出新品。
記者張一笙／綜合報導
金針菇的自製泡菜品牌「金家ㄟ」去年6月公告因為旗下產品被台北市衛生局驗出違規添加物，因此會將所有違規產品下架，經過一年的修整，昨日金針菇透過IG限動轉發「金家ㄟ」的貼文，並正式宣布將於4月29日推出新品，並在文末附上盡請期待。
「金家ㄟ」品牌由金針菇在2021年成立，過去曾與不少通路進行聯名合作，然而去年卻發生製造商在產品中加入違規添加劑事件，讓品牌形象一度受創。金針菇也2度透過臉書道歉，發文承諾自己經歷教訓後，會與團隊共同優化泡菜製作流程。如今，金針菇在歷經近一年的重整後再度出發，粉絲們都十分支持，紛紛到貼文下方支持她。
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