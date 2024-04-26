李亦伸專欄／一文看懂湖人「三種死法」　為何金塊翻盤秀不斷上演

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1️⃣第一種是「角色球員」全死，板凳毫無作用。
G1湖人只有老詹和AD，加半個Austin Reaves在打球，八村壘、D'Angelo Russell、Gabe Vincent、Spencer Dinwiddie四名主要配角幾近消失在場上，完全沒能發揮作用和團隊合作。
湖人只靠老詹和AD出色發揮支撐，下半場兩人沒力、手感失溫、攻防陷入被動，金塊輕鬆翻盤。
2️⃣第二種是三分線全線失靈，這是湖人死穴。
G1+G3就是今年典型湖人三分水平，G1三分球29投8中，三分命中率2成76，D'Angelo Russell三分球9投1中。G3湖人三分更慘，全場27投5中，三分命中率1成8，D'Angelo Russell三分球6投0中，全場7投0中，沒有得分，鐵到在自家主場被球迷開噓。
G3最常見就是老詹和AD在禁區被五個金塊球員團團圍住，只能勉強出手，做困獸之鬥，接下來就是金塊掌握籃板攻防轉換，快速控制比賽節奏，把湖人壓到水底。
3️⃣第三種是禁區不斷出現真空，籃板被爆，這是湖人罩門。
G3改變比賽和打爆湖人的不是Nikola Jokic，也不是Jamal Murray，而是球隊第四得分點前鋒Aaron Gordon。
全隊投籃最差，持球能力也可能最弱的Aaron Gordon，G3發揮他的速度、機動性和超強爆發力，不佔球權，各種跟進、接應、二波轟炸籃框，全場18投12中，攻下29分、15籃板，六次籃下灌進，5個進攻籃板，他摧毀湖人防線和禁區，徹底打垮湖人士氣。
G3最後一分鐘，湖人死馬當活馬醫，刻意等金塊把球傳到Aaron Gordon手上再犯規，送他上罰球線，Aaron Gordon非常爭氣6罰5中，只失手一球，湖人防守對位、各種輪轉都很努力，但最終都漏了Aaron Gordon，讓他在籃下直接轟死湖人，瓦解湖人氣勢。
湖人三種死法，跟老詹體能只能打25-30分鐘無關，跟AD第四節經常拿不到求無關。湖人就是角色球員跟團隊脫節，除了老詹和AD，湖人板凳幾乎沒能發揮作用和影響力，八村壘、Austin Reaves、D'Angelo Russell三名主要配角也沒能打出牽制力，成就湖人團隊。
湖人教練Darvin Ham用人、出牌、調度、應變非常遲頓，這是湖人團隊戰力、板凳能量、角色球員打不出牽制力最大敗筆。
G2賽前我開了一個玩笑，湖人想要擊敗金塊，可能需要老詹單場砍50分才有可能，以湖人角色和板凳球員現況，湖人沒有完整團隊和有效牽制對手，很難是金塊對手。
湖人vs.金塊系列G4，誰輸誰贏?已無關緊要，金塊晉級第二輪是遲早的事，湖人今年球季已經結束，老詹再次奪冠目標也已成空。
對湖人而言，金塊是一支幾乎沒有弱點的球隊，老詹面對如此出色對手也只能感嘆「時不我予」。