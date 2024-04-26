NBA季後賽／湖人面臨被聽牌絕境！詹皇喊話：活著就要堅持下去
詹皇信心喊話！NBA季後賽首輪G3由洛杉磯湖人在主場迎戰丹佛金塊，雖然湖人球星Anthony Davis攻下全場最高33分，仍於事無補，終場以105:115惜敗金塊。這是湖人自去年系列賽開始，對戰金塊的第十連敗，也是這次系列戰中的第三敗，面臨被聽牌的絕境。今（26）日賽後湖人天王「詹皇」 LeBron James被問到下一場比賽該如何捍衛主場，他坦言「你必須做到近乎完美。」同時和隊友精神喊話，「只要你還活著，就懷抱著信念，會奮戰到筋疲力盡。」
實習記者掌聿嘉/綜合報導
在過去三場系列戰中，湖人皆一度佔據兩位數的領先優勢，但最終都遭到逆轉，成為今年季後賽中首支慘遭聽牌的隊伍。總教練Darvin Ham在賽後訪問時被問到「輸球後失望或憤怒的感受程度」，只見他並無沉浸在負面情緒中，反而是快速將目光轉移至第四場比賽，直言「不能沉浸在這場比賽的失誤中，要把所有重心放在下一場比賽。」同時提及「這是一件非常艱難的事情，不過我們要想辦法在下一場比賽中活下來。」
湖人明星長人 Anthony Davis賽後受訪時，同樣提到「不能拘泥在失敗裡面」，反而要「從中吸取教訓」，試著在禮拜六贏得一場比賽，然後從那裡開始，「我們現在的重點和精神就是努力實現這一個目標。」
生涯首度在首輪陷入0勝3敗絕境、現年39歲的「詹皇」LeBron James強調，「一場一場打」，要帶著「輸了就回家」的心態，帶著必勝的決心，直到我們拿下第五場勝利，就從那裡再出發。「只要你還活著，就懷抱著信念，會奮戰到筋疲力盡。」最後淡然說到：「這終究只是一場籃球比賽。」
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