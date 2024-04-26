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Google、微軟帶頭衝鋒！美股一掃Meta重挫陰霾　華爾街開紅盤

▲美國股市26日一掃停滯性通膨與臉書母公司Meta昨日重挫的陰霾，在Google母公司Alphabet與微軟財報強勁推動下，華爾街開出紅盤上漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國股市26日一掃停滯性通膨與臉書母公司Meta昨日重挫的陰霾，在Google母公司Alphabet與微軟財報強勁推動下，華爾街開出紅盤上漲。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國股市26日一掃停滯性通膨風險與臉書母公司Meta昨日重挫的陰霾，在Google母公司Alphabet與微軟財報強勁推動下，華爾街開出紅盤，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲132.54點、約0.35％，標普500指數上漲50.24點、約1.00％，納斯達克指數上漲299.87點、約1.92％。

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根據《CNBC》報導，Google母公司Alphabet早盤股價大漲逾11％，這是Alphabet自2015年7月以來最好的單日表現，而微軟股價早盤也上漲超過2％，大型科技股的獲利數字亮眼，提振市場投資人信心，幫助美股重新站穩腳步。

美國商務部也公布最新3月個人消費支出 （PCE）物價指數，年增2.7％，高於原先預期的2.6％，月增0.3％則符合市場預期。而剔除能源和食品價格的核心PCE年增2.8％，同樣高於市場預期的2.7％，月增0.3％則符合市場預期。

除了微軟與Google之外，社群媒體Snap第一季的營收超出預期，受益於廣告平台的改進，推動股價在早盤狂漲22％，是早盤表現最亮眼的個股之一。

Independent Advisor Alliance的分析師扎克拉里（Chris Zaccarelli）表示，對市場感到樂觀，就算美國聯準會不打算降息，也不會改變投資人認為牛市將持續下去的信心。只要經濟數據與企業獲利表現強勁，就能夠繼續推動股價創下新高。

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