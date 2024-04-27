布林肯訪中　學者：中美核心議題沒有取得突破

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年11月，美國總統拜登與習近平在舊金山會晤時，拜登提出人工智慧（AI）是需要共同關注的議題之一。布林肯今天結束訪中行程前在北京舉行記者會時表示，中美人工智慧政府間對話首次會議將於數週內舉行，雙方同意討論新興科技帶來的風險及安全關切，以及如何最好地管理它們。
吳心伯說，這次布林肯到訪，總體上就是雙方同意按照舊金山峰會達成的共識繼續推進中美關係，繼續對話、交流、在禁毒等領域的合作，但在雙方關心的核心議題上，沒有取得突破。
他說，中方關心的台灣議題、南海問題、美國對中加徵關稅與科技管制等，在這次布林肯訪中沒有突破；美國關心的俄烏衝突問題、減少中國向俄羅斯提供支持等議題，也沒有取得突破。
中國外交部今天公布的中美5點共識中，第5點是雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通。
吳心伯說，從中方來說，處理中美關係應該是從舊金山峰會達成的共識往前推進，但是布林肯這次是想「提出新的議程」而且希望中國做出讓步，實際上他也沒有達成目標。
另有不具名的國際關係學者表示，中美保持對話與溝通是好事，但雙方基本立場早如同楚河漢界，這種對話「更類似最後通牒」，如果沒有非常魄力和非常舉措，新冷戰已成定局。
他說，美國財長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯接連訪中，習近平這次特別會見布林肯並肯定中美關係進展等，這些都表明中美雙方在全力博弈的同時，也都想管理危機，「不至於破局」。（編輯：陳鎧妤）1130426