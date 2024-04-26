4/26NBA季後賽焦點球星／Aaron Gordon為湖人敲喪鐘！Embiid發威
4月26日NBA季後賽有三場比賽，主要由洛杉磯湖人出戰丹佛金塊，湖人在Aaron Gordon發威狀況下，最終以105:112不敵金塊，奧蘭多魔術以121:83擊敗克里夫蘭騎士，加上費城76人以125：114擊敗紐約尼克，「大帝」Joel Embiid狂砍50分，創下生涯季後賽新高，也是贏球致勝功臣，《NOWnews今日新聞》也為讀者精選這些焦點人物的表現。
記者吳政紘/綜合報導
魔術隊靠著「狀元」Paolo Banchero，殺出重圍，並且以大比分擊敗騎士，這是魔術隊近4年季後賽首勝，Aaron Gordon雖然也是前魔術隊「灌籃王」，但進化後Aaron Gordon球風更全面，Joel Embiid就更不用說，以一己之力打爆紐約尼克，以他的身高、球技，克服傷痛。
📌奧蘭多魔術121：83擊敗克里夫蘭騎士：MVP：Paolo Banchero
Paolo Banchero會是美國隊未來難纏的對手，而他的天分在今年兌現，場均22.6分，6.9籃板、5.4助攻，三分球命中率.339，比新人年還高。
魔術隊不只有Paolo Banchero，還有Jalen Suggs、Franz Wagner願意跳出來幫助球隊，但Banchero單場14個籃板，拿下31分，單場MVP無庸置疑。
📌費城76人125:114擊敗紐約尼克：MVP：Joel Embiid
費城76人在首輪系列賽大比分，以0勝、2敗落後紐約尼克，今（26）日在主場進行系列戰第3戰，靠著當家中鋒Joel Embiid狂轟季後賽生涯新高50分，與主控Tyrese Maxey砍進25分，終場就以125:114擊退紐約尼克，將系列賽大比分扳回1勝、2敗。Joel Embiid狂轟50分、8籃板、4助攻火力全開。
📌丹佛金塊112：105擊敗洛杉磯湖人 MVP：Aaron Gordon
Aaron Gordon過去是魔術隊球星，但他轉隊到金塊隊後，似乎找到自己的定位，他是重要的籃板、得分好手，內外兼修，這場他29分、15籃板，湖人一度領先超過10分，卻被金塊後來居上，Aaron Gordon搶了15個籃板，加上主將Nikola Jokic也有24分、15籃板，湖人隊要贏球，真的不簡單。
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