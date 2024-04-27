影／NBA季後賽快艇贏面不大！球評李亦伸：第三戰看好獨行俠獲勝
NBA西區季後賽第三場，洛杉磯快艇再戰達拉斯獨行俠，雙方系列賽達成1:1的僵局，只要誰獲勝，就可以拿到2:1的優勢，但這個系列賽，Luka Doncic不但是靈魂人物，快艇隊「大鬍子」哈登James Harden也是關鍵，若他可以打出高效水準，快艇才有機會奪下勝利，第三戰預計在獨行俠主場American Airlines Center進行，球評李亦伸公開表示：「獨行俠會獲勝。」
記者吳政紘/綜合報導
李亦伸強調，雙方是平手，系列賽前，他就預測「獨行俠會贏」，因為獨行俠的防守變得更好，Kyrie Irving在這支球隊是「開外掛」的存在，他幫助獨行俠，成為更好的隊伍。
快艇隊首戰贏球，但「可愛」Kawhi Leonard、Paul George都不是關鍵，反而是James Harden的運籌帷幄，讓獨行俠吃足苦頭。
李亦伸認為，James Harden要是能夠火力全開，打出高水準的狀況，獨行俠就會有危險。但是James Harden的起伏太大，可能比較難有這樣的好表現。
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