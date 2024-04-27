全中運游泳選手疑似違反規定、傳出遭禁賽一年 體育署回應了！
113年度全國中等學校運動會（下稱全中運）雲林縣游泳選手因在4月21日練習時違反跳水規定，被取消參賽資格，全中運執行委員會（下稱執委會）於113年4月25日公告說明裁判處理經過，並表示尊重裁判依競賽規程及技術手冊執法。體育署表示，原則尊重於程序無虞下依規定處理，並重申應在維護所有選手的參賽權益及照顧選手相關需求的基本立場上，予以審慎考量及研處。
記者廖聿偉/綜合報導
依據執委會查證，賽前已在技術會議宣導為維護選手暖身安全，練習時禁止任何形式跳水，4月21日練習現場查獲有選手跳水入池時，裁判認為該名選手屬違規案例，依技術手冊及競賽規程做成違規記錄表，並決定取消其參賽資格。執委會亦表示，尊重裁判依競賽規程及技術手冊執法，如各單位競賽時有賽事爭議，也應循程序提出申訴，競賽組將適時提出協助，以維護競賽公平。
此外，有關報載該名選手「必須禁賽1年」說法，並非事實。依據全中運競賽規程第36條第3項第2款規定「情節嚴重者，經該種類審判（技術）委員會議決後，……並得報本部取消該單位參加次年度全中運該種類之比賽權利」，依據執委會公告說明之查證情形，該名選手及其教練當場未提起申訴，裁判長亦未要求召開「審判委員會議」，因此並無禁賽1年的問題。
最後，有關全中運游泳技術手冊規定之「全面禁止任何形式之跳水」相關國際規範及妥適性，體育署將要求中華民國游泳協會就上開規範，邀請游泳國際裁判與專家學者，進行研議檢討。