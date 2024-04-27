半夜規模6.1、5.8連震！北部晃到免睡 氣象署公布「餘震觀察期」
地牛不要再熬夜了啦！從22日開始，最近好幾個晚上都不平靜，今（27）日凌晨2時21分，先是發生芮氏規模6.1的地震，後來2時49分又再度發生芮氏規模5.8的地震，震央都在花蓮，但震央北移的緣故，所以北部地區才會感受明顯，氣象署深夜3時30分也臨時召開記者會，地震測報中心主任吳建富表示「研判地震仍然都是0403花蓮地震的餘震序列，而這樣的餘震至少要三個月才會平緩」。
記者張嘉哲/綜合報導
凌晨一連發生多起有感地震，其中最大的就是在凌晨2時21分時，發生芮氏規模6.1的地震，當時包括台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市都有發布國家級警報。而在2時49分時，再度發生芮氏規模5.8的地震，讓同時間有超過20萬人在線上追地震直播，也被搖醒到乾脆都不睡了！
因接連的地震，氣象署也在半夜3時30分臨時召開記者會，地震測報中心主任吳建富表示，凌晨這幾起地震皆為0403花蓮地震的餘震序列，因為0403地震規模大，地震序列因此做出應力調整，凌晨往北邊釋放能量，未來仍有機會出現較大規模餘震。
至於為何這次地震雙北地區感到明顯搖晃，吳建富提到，這是因為這兩起地震震央比較靠近北部，加上晚上背景雜訊相對安靜，還有盆地效應與高樓影響，因此才會讓民眾感到特別有感。
吳建富說明，0403的餘震至少要三個月才會平緩，由於台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞的樞紐點上，仍有可能發生其他地區的地震，呼籲民眾做好防震準備。而網友又在這次地震前在前一天傍晚看到「地震雲的說法」，吳建富則回應：「應無關聯，目前地震學方面比較少看到相關現象」。