7-11國際珍奶節買1送1！全家美式10元開喝　勞動節寄杯拿鐵買7送7

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📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾特大杯美式買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折，原價70元、特價47元
📍門市｜4月25日至4月28日
◾iseLect烏龍茶 550ml 四入半價，5折，原價80元、特價40元
📍門市｜4月26日至5月1日（CITY PEARL全品項同價位任選買1送1）
◾珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾胭脂紅茶珍珠歐蕾買1送1，5折，原價75元、特價38元
📍門市｜4月29日至5月1日
◾特大杯美式買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，折，原價70元、特價47元
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾經典純奶茶買1送1，5折，原價50元、特價25元
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價74元
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾思樂冰大杯全口味買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾悅氏Light鹼性水PET720買1送1，5折，原價20元、特價10元
◾舒味思氣泡水 PET500買1送1，5折，原價35元、特價17元
◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1，5折，原價35元、特價17元
◾雀巢奇巧威化巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾雀巢奇巧酥脆威化巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾國際牌3號電池4入、國際牌4號電池4入 買1送1，5折，原價89元、特價45元
◾DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏 買1送1，5折，原價119元、特價60元
◾好來超氟清新防護牙膏 160g 買1送1，5折，原價199元、特價100元
◾好來酷爽青檸漱口水500ml 買1送1，5折，原價269元、特價135元
◾威德-in能量/維他命/膠原蛋白/綜合礦物質/纖維買2送1，折，原價42元、特價28元
◾不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組買1送2，33折，原價249元／組、特價83元／組
📍APP｜4月26日至4月30日
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾珍珠奶茶6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾珍珠椰果四季春6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾咖啡珍珠歐蕾5杯240元，6.4折，原價75元、特價48元
📍APP｜5月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折，原價100元、特價50元
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折，原價110元、特價70元
◾中杯精品美式買7送7，5折，原價80元、特價40元
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折，原價90元、特價57元
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.4折，原價110元、特價60元
📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式咖啡買51杯送51杯，5折，原價50元、特價25元
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折，原價60元、特價42元
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.6折，原價60元、40元
◾經典純奶茶/純奶青51杯1700元，原價50元、特價34元
◾濃萃美式3杯+魔爪Monster指定59元品項任 3瓶組合優惠價230元，限量1萬組
◾四季春青茶3杯+魔爪Monster指定59元品項任 3瓶組合優惠價200元，限量1萬組
🟡全家便利商店（會員限定）
📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折，原價55元、特價33元
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.2折，原價40元、特價25元
◾霜淇淋(不限口味)第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日至5月3日
◾特濃美式咖啡買1送1，5折，原價55元、特價28元
◾特濃拿鐵咖啡買1送1，5折，原價65元、特價34元
📍門市｜5月1日至5月28日
◾特大杯泰式奶茶，8.9折，原價55元、特價49元
◾特大杯紅茶拿鐵，7.5折，原價65元、特價49元
◾特大杯黑糖珍珠奶茶，7.，原價70元、特價49元
◾大杯草莓風味茶歐蕾，8.9折，原價55元、特價49元
🟡OK便利商店
📍門市｜5月1日至5月3日
◾莊園級美式買2送1，6.6折，原價45元、特價30元
◾莊園級咖啡買2送1，6.7折，原價55元、特價37元
📍APP｜5月1日至5月3日
◾莊園級美式買6送3，6.6折，原價45元、特價30元
◾莊園級咖啡買6送3，6.7折，原價55元、特價37元
◾莊園級美式買20送12，6.2折，原價45元、特價28元
◾莊園級咖啡買20送12，6.6折，原價55元、特價35元
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）