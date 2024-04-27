影／大谷翔平本季第7轟出爐！平主帥隊史紀錄 無懼藍鳥球迷噓聲
洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平在今（27）日對戰多倫多藍鳥的比賽，首局首打席就開轟，這是他個人本季第7發全壘打，追平總教練Dave Roberts保持的隊史紀錄。大谷翔平這一打席是在藍鳥球迷的噓聲之下開轟，用球棒回應質疑。
記者黃建霖/綜合報導
此役大谷翔平擔任指定打擊，打第2棒，首局面對藍鳥先發投手Chris Bassitt，他就敲出右外野方向的陽春全壘打，這一轟的擊球初速達96.1英里，飛行距離360英尺。
事實上在5個月前的休賽季期間，曾傳出大谷翔平將搭機前往多倫多、與藍鳥簽約的傳聞，藍鳥球迷也以為他們將贏得大谷翔平的自由球員簽約角逐，但後來社群網站上的傳聞被證明是錯誤的，他選擇和道奇簽約。因此這次作客藍鳥主場羅傑斯中心時，大谷翔平也被主場球迷噓聲伺候。
根據大聯盟官網報導，大谷翔平針對藍鳥球迷的誤會澄清，他有看到那則新聞，他本人確實不在此班機上，所以他也對這則消息感到好奇。
但是大谷翔平選擇用球棒回應，轟出生涯的178發全壘打，追平Dave Roberts所保持的道奇隊日本出生的球員所保持的隊史最多轟紀錄，後者是在日本沖繩出生。
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