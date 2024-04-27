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NBA／沒季後賽打好無聊！Stephen Curry上節目自嘲：我現在很閒

▲NBA季後賽如今正如火如荼地開打，但Stephen Curry率領的勇士在附加賽被淘汰之後，現在只能作壁上觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA季後賽如今正如火如荼地開打，但Stephen Curry率領的勇士在附加賽被淘汰之後，現在只能作壁上觀。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃金州勇士隊一哥「咖哩小子」Stephen Curry，在昨（26）日正式獲NBA官方選為本賽季的「最佳關鍵球員獎」得主，Stephen Curry以總分298分，力壓公牛球星DeMar DeRozan（272分）、以及雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander（160分）等人獲獎。而Curry也在稍早登上美國當地的談話節目，並自嘲「現在自己什麼沒有，但時間最多。」

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在Stephen Curry正式獲獎之後，美國電視媒體《TNT》也隨即與Curry展開連線。當主持人說到，謝謝你願意加入我們訪談的時候，Curry則是自嘲回應到：「我現在什麼都沒有，有的是時間，很感謝你願意讓我加入你們。」

傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal隨後也問到Stephen Curry：「Curry，既然你現在有許多空閒時間，你會替任何球隊加油嗎？還是你正在休息放鬆。我的意思是，你現在都在做些什麼？」

Curry則表示：「我只是一個在觀察事情會如何發展的球迷，當我們處在一個外人的角度，去看著正在進行的季後賽時，你會試圖搞清楚我們要做些什麼，才能回到那個水平，所以我正在做筆記，同時也做一些觀察。」「我很想念比賽，你知道那種環境、那種氛圍，我會試圖率領球隊，在明年賽季重返季後賽。」

金州勇士今年賽季在附加賽首戰輸給沙加緬度國王之後，也正式宣告本賽季結束，Stephen Curry個人生涯的第5座NBA冠軍，似乎也離他越來越遠。休賽季勇士陣容勢必將會面臨重組等問題，這也會是總管Mike Dunleavy Jr.休賽季面對到最大的課題之一。

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