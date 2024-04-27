搶攻全球智慧零售覆蓋率！研華拚第3次轉型、將併購法國Aures

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研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，在產業變革中，研華持續深化布局，擴增硬體及軟體產品組合，Aures是歐美地區聲譽卓著的品牌，並且有優異的POS、KIOSK產品設計開發量能，加以研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡，A+A（Advantech + Aures）的結合對於2家公司，所有員工、客戶、合作夥伴，乃至全球智慧零售服務板塊，都將有可期的發展。
Aures創辦人暨董事長Patrick Cathala認為，研華除了具有深厚的產品技術、全球範圍的精實營運與生產，更長期經營一個享有高度信譽的品牌。這都是其所看重並選擇研華作為合作夥伴的原因，相信研華能引領Aures延續多年累積的品牌底蘊與價值主張，並挹注能量，共同打造更好的產品及服務。
Aures為法國上市公司，Aures品牌的POS設備深耕歐洲、澳洲、美國等地，擁有高知名度及扎實的銷售網絡；其中，旗下美國子公司Retail Technology Group為零售IT系統服務廠商，擁有遍布全美的服務網絡。
研華科技提到，此次合併，搭配研華在智慧城市及零售領域布局多年， A+A將大幅提升在全球智慧零售產品及業務的覆蓋率。未來研華與Aures將充分利用雙方優勢及業務基礎，積極推動全球業務擴張及產品服務升級，朝全球智慧零售整合方案及服務領導者邁進；併購後，Aures將維持獨立營運，研華將協助其優化管理體系，並透過產品藍圖整合、技術支援、交叉銷售創造綜效。