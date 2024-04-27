花蓮頻繁地震能阻強震？美地質學者：1000次M5才抵1次M7地震能量

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近期地震頻繁，常聽見氣象署、專家學者提及「應力調整」，應力調整是指地球為一個平衡系統，若一方失去平衡，另一方就會進行應力調整，如果岩層無法克服，就會透過地震調整，等到調整均勻後，地震頻率就會降低，這種情況屬於正常現象。
0403花蓮地震餘震破1300起 68起在規模5以上
根據氣象署統計，0403花蓮地震發生以來，統計至今（27）早7時23分止，累積已發生1304起餘震，當中規模6以上地震有5起、規模5以上地震63起、規模4以上地震則有403起。
氣象署說明，預估餘震還會持續3至6個月，不過對比921大地震的數據，0403餘震數量不算異常，未來也不排除有機會再有規模6以上地震，甚至餘震有機會觸發其他地震，提醒民眾做好防震減災工作。
頻繁地震釋放能量能阻大地震發生？
台灣地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋日前受訪指出，從3日規模7.2主震到23日共釋放約「42顆原子彈」能量，因此目前能量應該都釋放的差不多。
台灣所有這些地震能夠阻止更大的地震發生嗎？美國地質學者、加州地質調查局地震災害處長波馮（Wendy Bohon）在X發文說明，「很遺憾的是，32次規模6地震、1000次規模5地震或3萬2000次規模4地震，才能抵得過一次規模7地震的能量。」
這意味台灣會發生更大的地震嗎？波馬直言：「並不是，因為沒有人，能夠預測地震何時發生，包括我在內。」她也認為，這些都是0403花蓮大地震的餘震。
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