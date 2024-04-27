《特技玩家》片名暗藏玄機！艾蜜莉布朗、萊恩葛斯林激起超狂火花

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導演大衛雷奇和男主角萊恩葛斯林談到：「這部電影能吸引每個人，動作片粉絲會看到精彩動作，也有愛情元素和喜劇橋段，全都是取材自我們這些幕後工作人員，在豐富多彩的拍片現場的真實經驗。我們熱愛我們的工作，也熱愛為了全球觀眾拍電影，我們每天在片場都在思考，該怎麼做才能夠讓觀眾開心？」
對艾蜜莉布朗來說，演出《特技玩家》的經驗充滿了創意自由和團隊合作的精神：「我們每天都會一起腦力激盪，提出各種想法，打造一個真正自由開放的環境，也許這就是為什麼這部電影會呈現這麼生動活潑的調性。」不只是在前置作業期間，甚至是在拍攝當天，每一場戲都會自然而然地呈現出不同的形態，足以證明演員和工作人員之間產生很棒的化學反應。
艾蜜莉布朗形容萊恩葛斯林：「萊恩是一名很棒的編劇而且獨具巧思，這一點讓他在拍攝當天的戲份時擁有自由發揮和即興演出的空間。我們發想出來的創意和點子，從超級搞笑一直到完全瘋狂什麼都有，而且我們會採用一些感覺既真實又有趣的點子，這就是我喜歡的調性！」男女主角之間的關係既能夠引起觀眾的共鳴，又有點尷尬、彆扭，他們並不是一對完美的情侶。
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