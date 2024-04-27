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《特技玩家》片名暗藏玄機！艾蜜莉布朗、萊恩葛斯林激起超狂火花

▲萊恩葛斯林（左）攜手艾蜜莉布朗主演《特技玩家》，導演大衛雷奇揭露，英文片名「Fall Guy」藏有替死鬼的意思。（圖／UIP）
▲萊恩葛斯林（左）攜手艾蜜莉布朗主演《特技玩家》，導演大衛雷奇揭露，英文片名「Fall Guy」藏有替死鬼的意思。（圖／UIP）

記者黃雅琪／綜合報導

艾蜜莉布朗和萊恩葛斯林主演《特技玩家》，英文片名「Fall Guy」在特技動作界擁有非常豐富的歷史，一開始是指為了創作電影魔法承受身體打擊的表演者。但導演大衛雷奇解釋，在本片還有「替死鬼」的意思。

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▲萊恩葛斯林在《特技玩家》片中盡情搞笑演出。（圖／UIP）
▲萊恩葛斯林在《特技玩家》片中盡情搞笑演出。（圖／UIP）
導演大衛雷奇說：「但是在這部電影中，我們為這個字眼賦予了更廣泛的含義，《特技玩家》不只是一個為了呈現電影效果必須挨打摔倒的特技演員，他更是一個被蓄意嫁禍，必須為自己沒有做過的事情承擔後果的倒楣鬼，他也是一個深深墜入愛河的男人，願意冒天大的危險挽回他一生的摯愛。」

導演大衛雷奇和男主角萊恩葛斯林談到：「這部電影能吸引每個人，動作片粉絲會看到精彩動作，也有愛情元素和喜劇橋段，全都是取材自我們這些幕後工作人員，在豐富多彩的拍片現場的真實經驗。我們熱愛我們的工作，也熱愛為了全球觀眾拍電影，我們每天在片場都在思考，該怎麼做才能夠讓觀眾開心？」

▲萊恩葛斯林（左）、艾蜜莉布朗主演《特技玩家》，發想創意聯手搞笑娛樂觀眾。（圖／UIP）
▲萊恩葛斯林（左）、艾蜜莉布朗主演《特技玩家》，發想創意聯手搞笑娛樂觀眾。（圖／UIP）
對艾蜜莉布朗來說，演出《特技玩家》的經驗充滿了創意自由和團隊合作的精神：「我們每天都會一起腦力激盪，提出各種想法，打造一個真正自由開放的環境，也許這就是為什麼這部電影會呈現這麼生動活潑的調性。」不只是在前置作業期間，甚至是在拍攝當天，每一場戲都會自然而然地呈現出不同的形態，足以證明演員和工作人員之間產生很棒的化學反應。

艾蜜莉布朗形容萊恩葛斯林：「萊恩是一名很棒的編劇而且獨具巧思，這一點讓他在拍攝當天的戲份時擁有自由發揮和即興演出的空間。我們發想出來的創意和點子，從超級搞笑一直到完全瘋狂什麼都有，而且我們會採用一些感覺既真實又有趣的點子，這就是我喜歡的調性！」男女主角之間的關係既能夠引起觀眾的共鳴，又有點尷尬、彆扭，他們並不是一對完美的情侶。

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