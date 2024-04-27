快評／Middleton空砍42分　公鹿被溜馬「下克上」的氛圍正在醞釀

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Middleton今晚29投16中，三分球9投4中，攻下全場最高的42分，有點回到那些年公鹿對上波士頓塞爾提克、邁阿密熱火這些老對手時，那個總是能用中距離跳投穩定軍心的「米神」身分。
奪冠後的這些年，Middleton因為傷病影響，狀態起伏比較大，已經難以承擔球隊外線第一進攻選擇的任務了，這也是公鹿找來Damian Lillard的原因，只可惜兩人系列賽前3戰無法同場爆發，今晚Lillard雖有28分，但20投僅6中，命中率差強人意。
並且，Lillard此役還在比賽中遭遇阿基里斯腱受傷的情況，一度返回更衣室，讓公鹿系列賽前景更加黯淡。總教練Doc Rivers如此說道：「我覺得他的阿基里斯腱再次出了些問題，我們也正在等待檢查結果。Damian為此很掙扎，在延長賽時，他說他會試圖扮演『誘餌』，因為他無法用力奔跑了。」
目前看起來，Giannis Antetokounmpo距離復出還有一段距離，他目前連完整訓練都還無法做到，很可能要缺席首輪，如此情況下公鹿如何擊敗例行賽對自己有優勢的溜馬？已成為公鹿眼下最大難關。
溜馬不僅有公鹿陣容上很難防守的Pascal Siakam，而且球隊在連續贏下兩場比賽後，對於季後賽經驗的不足的緊張感都已消除，目前士氣正旺。陷入低潮的主控Haliburton在今天命中準絕殺拋投後，也有望找回自信。
公鹿真的遇到了一些麻煩，字母哥、Lillard連續遇到傷病，Middleton確實有爆發的能力，但他今天也已經用了額度、但未能替球隊取勝，「下克上」的氛圍似乎已正在醞釀。
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