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花蓮震災專案善款逾14億元！災民賑助方案、補助條件一次看

▲花蓮4月3日發生大地震，衛福部轄下賑災基金會共募得14億元善款，今（27）日公布災民賑助方案。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮4月3日發生大地震，衛福部轄下賑災基金會共募得14億元善款，今（27）日公布災民賑助方案。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

花蓮4月3日發生大地震，衛福部轄下賑災基金會共募得逾14億元善款，今（27）日公布災民賑助方案，包括死傷慰助、獎助學金、租屋補貼、傷亡者家屬生活補助、醫療慰助、房屋修繕或重建費用等項目，民眾若符合相關規定，可向地方政府洽詢。

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賑災基金會表示，花蓮地震專案募款帳戶截至今早8點，共募得1,406,077,758元，總捐贈筆數達178,742筆，民眾可循各類捐款管道持續捐款至5月3日。

賑災基金會今天公布0403地震各類賑助方案，分為法定賑助及專案賑助2大類，專案賑助包括生活補助、損毀房屋修繕或重建等兩項。受災民眾如符合賑助、補助條件，請向各地方政府相關機關洽詢，再由機關檢具相關文件向該會申請賑助。

🟡法定賑助

除死亡賑助提高至每人60萬元外，其餘項目及額度依賑災基金會【重大天然災害災民賑助核給要點】及【助學金申請辦法】辦理，詳官方網頁說明。

🟡專案賑助

一、生活補助

1.傷亡者家屬生活補助：

(1)受重傷、死亡者扶養之父母、配偶、未成年子女，每人生活補助費2.5萬元，每戶最高補助5人，為期6個月（一次給付），期滿得視家庭經濟狀況延長6個月。

(2)受重傷、死亡者無扶養親屬但有同住事實者：每戶生活補助費2.7萬元，為期6個月（一次給付）。

2.醫療慰助：住院3日（含）以上者給予醫療慰助金每人5萬元，協助醫療、復健、看護及相關照顧用品。

3.紅黃單受災戶生活補助：

第1類：判定為紅黃單並有居住事實之受災戶，紅單每戶生活補助金30萬元，黃單15 萬元。

第2類：判定為紅黃單並有居住事實之受災戶，且為中低收入戶者增加50%補助，紅單發給生活補助金45萬元，黃單22.5萬元。

二、損毀房屋修繕或重建

1.紅黃單建物修繕補助：判定為紅黃單受災戶，進行修繕得檢具房屋修繕單據申請補助，最高30 萬元（申請本項不得再請領重建重購補助）。

2.災毀建物重建：因災毀損經判定須拆除重建之房屋，採價購與協助參與重建方式處理，內政部正整合相關重建補貼方案，故待內政部重建方案確定後，賑災基金會將與中央、地方政府協同辦理。

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