花蓮震災專案善款逾14億元！災民賑助方案、補助條件一次看

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賑災基金會今天公布0403地震各類賑助方案，分為法定賑助及專案賑助2大類，專案賑助包括生活補助、損毀房屋修繕或重建等兩項。受災民眾如符合賑助、補助條件，請向各地方政府相關機關洽詢，再由機關檢具相關文件向該會申請賑助。
🟡法定賑助
除死亡賑助提高至每人60萬元外，其餘項目及額度依賑災基金會【重大天然災害災民賑助核給要點】及【助學金申請辦法】辦理，詳官方網頁說明。
🟡專案賑助
一、生活補助
1.傷亡者家屬生活補助：
(1)受重傷、死亡者扶養之父母、配偶、未成年子女，每人生活補助費2.5萬元，每戶最高補助5人，為期6個月（一次給付），期滿得視家庭經濟狀況延長6個月。
(2)受重傷、死亡者無扶養親屬但有同住事實者：每戶生活補助費2.7萬元，為期6個月（一次給付）。
2.醫療慰助：住院3日（含）以上者給予醫療慰助金每人5萬元，協助醫療、復健、看護及相關照顧用品。
3.紅黃單受災戶生活補助：
第1類：判定為紅黃單並有居住事實之受災戶，紅單每戶生活補助金30萬元，黃單15 萬元。
第2類：判定為紅黃單並有居住事實之受災戶，且為中低收入戶者增加50%補助，紅單發給生活補助金45萬元，黃單22.5萬元。
二、損毀房屋修繕或重建
1.紅黃單建物修繕補助：判定為紅黃單受災戶，進行修繕得檢具房屋修繕單據申請補助，最高30 萬元（申請本項不得再請領重建重購補助）。
2.災毀建物重建：因災毀損經判定須拆除重建之房屋，採價購與協助參與重建方式處理，內政部正整合相關重建補貼方案，故待內政部重建方案確定後，賑災基金會將與中央、地方政府協同辦理。
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