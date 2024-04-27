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火燒雲天有異象！KID曝「大自然變化」成地震預言家：花蓮人經驗

▲KID曬出花蓮火燒雲照片，意外成為地震預言家：「花蓮人經驗。」（圖／KID Threads）
▲KID曬出花蓮火燒雲照片，意外成為地震預言家：「花蓮人經驗。」（圖／KID Threads）

記者黃雅琪／綜合報導

KID林柏昇昨（26）日在社群平台發文，曬出「花蓮火燒雲」景象，提醒大家要注意大自然變化；想不到，今日凌晨2點多，花蓮地區就出現芮氏規模6.1地震，令許多網友直呼KID是「預言家」，KID則回應說：「我不是預言師啦！是很多花蓮的朋友經驗分享。」

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▲KID昨日曬出花蓮火燒雲的照片。（圖／KID Threads）
▲KID昨日曬出花蓮火燒雲的照片。（圖／KID Threads）
KID昨日在社群平台分享一張「花蓮火燒雲」照片，並寫下：「花蓮又在火燒雲了！寧可信其有，還是要小心為妙。」不料時隔8小時後，今日凌晨2點21分，在所有人熟睡的夜裡，花蓮地區就出現芮氏規模6.1地震，一票網友瘋狂留言喊道「你是預言家！」、「真的地震了」、「不能只有我信火燒雲了」、「這局你超準！」

▲KID強調自己不是「預言家」，會發文只是經驗分享。（圖／KID Threads）
▲KID強調自己不是「預言家」，會發文只是經驗分享。（圖／KID Threads）
今日上午KID補充回應：「我不是預言師啦！是很多花蓮的朋友經驗分享，因為真的所有朋友家人都在花蓮，所以分享小心一點，希望沒有任何災害，然後2點21分這個數字，真的有點巧合！」KID表示會發出這樣的提醒文，其實都是來自花蓮居民們的經驗法則，而2點21分發生地震，也正好是他的生日。

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