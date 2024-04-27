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天氣預報／今暴雨繼續下！週末好天氣維持1天半　雨彈這天起開轟

▲今天鋒面仍在臺灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，各地降雨機率還是偏高，外出別忘了攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天鋒面仍在臺灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，各地降雨機率還是偏高，外出別忘了攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（27）日鋒面持續影響，各地降雨機率高，週末晚間鋒面逐漸遠離，好天氣只維持一天半，下週二、下週三（4/30、5/1）新一波鋒面南下影響，各地普遍都有短暫陣雨，局部有雷雨伴隨短時強降雨，預估西半部都是降雨熱區，下週四（2日）仍有較高的降雨機率，一連下三天雨後，到下週五（3日）雲雨帶遠離，天氣才會真正穩定下來。

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根據天氣風險預報指出，今天鋒面仍在臺灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，各地降雨機率還是偏高，外出別忘了攜帶雨具，另外也要留意還是有局部強降雨發生的機會，行車或是戶外活動遭遇瞬間大雨、強風、閃電時務必提高警覺、小心駕駛或進入室內躲避。

今晚到明天鋒面將會逐漸往北離開，但環境並沒有隨之穩定下來，在偏南到西南風影響下，各地還是都可能有對流雲系發展影響帶來局部短暫陣雨或雷雨，預估降雨熱區會逐漸轉移到中北部地區。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲今天鋒面仍在臺灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，各地降雨機率還是偏高，外出別忘了攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
週日晚間到下週一鋒面遠離、水氣會逐漸減少，預估各地陸續轉為多雲到晴天氣，週一午後在山區附近及東北部地區有局部短暫陣雨機會。下週二又會有新一波鋒面再次逐漸南下接近，水氣開始增多，西半部地區、東半部山區又會有局部短暫陣雨機會，預估午後時段降雨會比較明顯。

週二晚間到下週三這波鋒面就會南下通過臺灣，各地普遍都有短暫陣雨，局部有雷雨伴隨短時強降雨，預估西半部都是降雨熱區，提醒大家預先留意，可在下週一天氣較穩定時檢視環境周遭的排水設施是否有遭到堵塞，以免大雨來臨時造成積淹水問題。

下週四鋒面逐漸遠離，但仍有雲雨帶持續影響，各地持續有較高的降雨機率、也仍然可能有局部較大雨勢發生。預估要到下週五雲雨帶也遠離以後，天氣才會真正穩定下來，轉為山區午後陣雨天氣。

▲預估要到下週五雲雨帶也遠離以後，天氣才會真正穩定下來，轉為山區午後陣雨天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲預估要到下週五雲雨帶也遠離以後，天氣才會真正穩定下來，轉為山區午後陣雨天氣。（圖／中央氣象署提供）
下週三這波鋒面通過後有比較明顯的東北季風跟著南下帶來涼空氣，北部地區在降雨過後會有明顯轉涼的趨勢，預估夜間到下週五的清晨低溫約攝氏20-21度，郊區可能會再稍低一些，白天也會比較偏涼，除了降雨外也要提醒大家留意氣溫變化、以免著涼。

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