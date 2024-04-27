大谷翔平本季第7轟！比肩隊史多項紀錄 道奇12：2打爆藍鳥5連勝
洛杉磯道奇「二刀流」日籍球星大谷翔平今（27）日隨隊出戰多倫多藍鳥，他首局就在藍鳥球迷的噓聲之下敲出個人本季第7發全壘打，隨之打破／追平多項紀錄，道奇隊此役團隊敲出19支安打，最終以12：2大勝對手，取得5連勝。
記者黃建霖/綜合報導
此役大谷翔平擔任指定打擊，打第2棒，首局面對藍鳥先發投手Chris Bassitt，他就敲出右外野方向的陽春全壘打，這一轟的擊球初速達96.1英里，飛行距離360英尺。
大谷翔平本季第7發全壘打，幫助他打破多項紀錄，包括追平主帥Dave Roberts在日本出生的球員最多轟紀錄；另外出賽28場就敲出22支長打，也打破Adrian Gonzalez在2015年寫下的21支長打的最速紀錄。
不過事實上，大谷翔平這一場的狀態其實並不好，全場4打數僅有首打席開轟，之後就只靠1次保送上壘，打擊率稍微下降到3成54。不過道奇多點開花，Max Muncy繳出3安猛打賞，Will Smith則是單場4安，而且兩人都有全壘打紀錄。
道奇隊此役先發投手Gavin Stone主投7局僅被敲2安，失掉1分，為自己贏得勝投。藍鳥先發投手Chris Bassitt則是主投2.2局失7分，承擔敗投責任。
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