台股交投增溫！法人：AI硬體仍是電子股投資主軸、選股看這2點

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展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期AI硬體仍是台股電子股投資主軸，但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦，在規格變動及復甦速度不一的發展下，明辨公司競爭地位及產值的提升，將是未來選股配置的2大重點。
安聯投信台股團隊指出，另一方面，中國政府陸續推出政策企圖刺激經濟，景氣能否順利落底除影響全球總體經濟外，對於原物料需求的影響將更為重要，可觀察報價走勢的持續性；整體而言，挑選具產業利基、供需出現缺口及政策扶植方向的類股將是非電子族群的配置方向，可逢低承接基本面突出的個股。
在方向上，安聯投信台股團隊認為，美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構，有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈值得持續關注，例如散熱技術由氣冷升級至水冷；新架構採用小晶片（Chiplet）互聯架構，亦嘉惠先進封裝族群。
對於未來佈局，安聯投信台股團隊說，由於近幾個月股市漲幅較大，盤勢波動持續加大；隨著時序來到第2季中場，科技業進入淡季，營收動能不強，佈局上建議可伺機汰弱留強。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。