今永昇太6.1局飆7K奪第4勝！追逐日本投手連勝紀錄 小熊7：1紅襪
芝加哥小熊日籍投手今永昇太今（27）日掛帥先發出戰波士頓紅襪，主投6.1局僅失掉1分，狂飆7次三振，打線也提供火力支援，終場小熊7：1擊敗紅襪，今永昇太收下本季第4勝，防禦率依舊是鬼神的0.98，有望打破日本投手超狂紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
今永昇太以三上三下結束首局投球，展現出絕佳的狀態，接著前3局投出九上九下，送出4次三振，徹底封鎖紅襪隊。儘管今永昇太在4局下被Tyler O'Neill敲出陽春砲失分，但今永馬上穩住陣腳，化解得點圈危機，避免失分擴大。
7局下今永昇太被擊出安打後結束先發任務，Keegan Thompson接替登板2.2局順利關門，而小熊打線也有所發揮，全場14支安打，先發9人有8人都有安打演出，其中以Michael Busch3安猛打賞最亮眼，前5局攻下4分，7局上再灌進3分奠定勝基。
今永昇太收下本季第4場勝投，大聯盟生涯開季4連勝，追平2012年達比修有締造的成績，接下來他將追逐2002年石井一久，以及田中將大6連勝的紀錄。
此外，今永昇太成為小熊隊史第一位在生涯前5場出賽，投出4勝0敗的先發投手，在大聯盟歷史上則是第37人。
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