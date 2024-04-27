39歲的LeBron為何選擇再戰巴黎奧運？美男籃總監還原當時邀請情境
美國男籃代表隊為了今年的巴黎奧運，同時報去年世界盃最終僅拿下第4名的仇，籌組了戰力相當堅強的夢幻隊，陣容可謂是星光熠熠，包含了「詹皇」LeBron James、「咖哩小子」Stephen Curry、Kevin Durant等人都加入到美國隊，目標就是拿下金牌。至於為何現年39歲的LeBron James，仍舊選擇再戰奧運舞台，對此目前擔任美國男籃總監的Grant Hill，就向媒體還原了當時招募LeBron的過程。
記者陳品翔/綜合報導
當時的情況發生在去年的2月10日，當時也正好是「詹皇」LeBron James打破傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯總得分紀錄的兩天後，Grant Hill當時身為轉播單位的播報人員，正在觀賞湖人出戰公鹿的賽事，當時LeBron雖因左腳踝痠痛關係缺席，但他仍在場邊觀賽。
Grant Hill接受訪問時表示:「當中場休息結束後，我從後台出來時，LeBron就站在場邊，於是我走向他跟他說，『嘿，我在巴黎需要你。』當時我只是隨口說說，想看看LeBron的反應，但沒想到他當場就答應了邀請。但其實當時我並沒有將此視為承諾，因為在當時的場合下，很難真的知道他是不是認真的。」
Grant Hill也認為LeBron James的加入，將替美國隊帶來很大幫助，「在我們輸掉世界盃之後，Tyronn Lue（時任美國男籃助理教練）曾幫助我們取得了聯繫。去年我們確實進行了很多次溝通，LeBron對於加入美國隊這件事情也非常投入，我認為他完全能理解並認知到，代表國家出賽是一件多麼困難的事，他的領導能力和存在，都會對美國隊帶來非常大的幫助。」
LeBron James過去曾替美國隊出戰3次奧運會，最終幫助美國隊拿下二金一銅成績。今年夏天的巴黎奧運，將是LeBron生涯第4次在奧運舞台上亮相，39歲的他在國際賽場上能拿出怎樣的表現，外界也相當期待，他也要力拼個人生涯的第3面奧運金牌。
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