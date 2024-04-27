連日雨神相助！石門水庫喝飽飽、進帳逾千萬噸 可多供水11天
經濟部水利署北區水資源分署今（27）日指出，連續5天降雨挹注石門水庫與寶二系統，截至今天上午7點，石門水庫降雨合計57.6毫米，預估可為水庫增加1100萬噸水量；寶二系統2水庫降雨合計93.1毫米，預估為水庫增加520萬噸水量。由此波降雨增加水量推估，至少可增加石門11天、新竹16天供水量，緩解缺水壓力。
記者李琦瑋／綜合報導
北水分署表示，石門水庫今天上午7點的水位為220.98公尺，蓄水量為5511萬噸，蓄水率已回升至26.8%。累計自4月22日至4月27日淨蓄水量增加452萬噸（入流量扣除供水使用量），水位上升約150公分。
北水分署提到，寶山+寶二水庫系統今天上午7點蓄水量約1239萬噸，蓄水率已回升至34%，累計自4月22日至4月27日淨蓄水量增加162萬噸，蓄水率增加4.5%。
北水分署指出，因近日平地連續多日降雨，農田普降甘霖充分供應已滿足，所以經協商農水署石門與桃園管理處同意，近日仍優先使用河川與埤塘水源供灌，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。另中庄調整池與鳶山堰於近期降雨期間亦加強取水蓄存，目前均達約滿庫狀況，蓄水量各約505萬噸及439萬噸。
北水分署強調，根據氣象資料分析顯示，後續持續降雨可能性高，該署將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水。至於是否有實施人工增雨規劃，將視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。