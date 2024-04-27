NBA／得0分又如何！湖人主帥仍對DLo有信心：我相信他G4會反彈
NBA美國職籃昨（26）日洛杉磯湖人在主場以105:112不敵丹佛金塊，系列賽遭到對手「聽牌」，湖人也成為本賽季季後賽上，第一支遭到對手以3:0聽牌的球隊。而本場比賽湖人後衛D'Angelo Russell表現不佳，全場7次出手全都落空，連一分都未得，也成為輸球最大戰犯之一，不過主帥Darvin Ham仍舊對DLo抱有信心，並表示「他會在G4迎來反彈。」
記者陳品翔/綜合報導
賽後湖人隊總教練Darvin Ham接受媒體訪問，談到D'Angelo Russell全場7投0中一分未得，Ham說到：「D'Angelo Russell有過一些好機會，不過就是未能投進，情況就是這麼簡單。和G1的情況類似，他在下一場的G2做到了反彈，我預計他會在G4再度迎來反彈。」
至於被問到球隊是否有嘗試替D'Angelo Russell，創造舒適的投籃機會，Darvin Ham則是說到：「是的，我們一直都在鼓勵他持球突破，不要去猶豫其他事情。很多時候他都沒有和LeBron或者是Anthony Davis配合打擋拆，但他是有能力一直切入挑戰籃框的。他是一位得分手、天生的得分手，他知道如何讓自己找到狀態，只是今晚的比賽不屬於他。」
湖人與金塊系列賽的G4，將在台灣時間明（28）日早上8:30分開打。系列賽以0:3陷入絕境的洛杉磯湖人，想要避免連續兩個賽季在季後賽被金塊橫掃的命運，除了「詹皇」LeBron James和主戰中鋒Anthony Davis仍舊要有好表現不說，其他球員如D'Angelo Russell、Austin Reaves、八村壘等人，也必須有所發揮，證明自己在場上的能力與價值，否則湖人將有很大機率，難逃再度被橫掃的命運。
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