凌晨地震「往北移」！已釋45顆原子彈能量 專家：仍不及921一半
今（27）日凌晨發生規模6.1、5.8地震，中央氣象署說明為「0403強震」後的餘震序列。地震專家郭鎧紋表示，今天凌晨兩起地震加起來，威力相當於釋放1顆原子彈，而主震發生後北邊先發生過兩起芮氏規模6以上的餘震，其餘有感地震的能量釋放主要發生在花蓮以南，因此應力調整後震央往北移是正常現象，目前主震加上餘震累積能量已達45顆原子彈，對比921共釋放約100顆原子彈的能量相比，餘震次數不算異常，預計餘震還會持續長達3個月。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至27日10時08分，主震加餘震已經累積共1307起、其中330起「顯著有感」地震、977起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有5起，統計所有規模5以上的餘震已達63起。
前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，921大地震芮氏規模7.3，相當於釋放46顆原子彈威力，加上餘震共釋放約100顆原子彈的威力。強震發生後的能量釋放，要達到規模5.5以上，約一顆原子彈的威力才有用，芮氏規模3的地震要1000個才相當於一個芮氏規模5的地震威力，因此規模較小的可以忽略不計。
今凌晨發生規模6.1、5.8地震，加起來約是一顆原子彈的威力！0403強震發生後，規模7.2主震釋放能量約39顆原子彈，加上餘震約釋放5至6顆原子彈，總計釋放能量約45顆原子彈，對比921餘震的能量釋放來看，並不算異常，預估餘震至少還會持續3個月。
而今（27）日凌晨餘震位置往北移，0403強震主因是菲律賓海板塊向北隱沒至歐亞大陸板塊底下，主震當天也是北邊先釋放能量，陸續發生規模6.5、6.2餘震，隨後餘震大多集中發生在南邊與西邊，應力調整後震央北移至主震北邊是正常現象。