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陳偉殷相隔641返投手丘：我做到了！　投5局失2分奪3K勝投被砸鍋

▲台灣旅美左投陳偉殷睽違679天首次在正式比賽先發，主投5局失掉2分（1責失），投出3次三振。（圖／Joseph Liao、陳偉殷臉書）
▲台灣旅美左投陳偉殷睽違679天首次在正式比賽先發，主投5局失掉2分（1責失），投出3次三振。（圖／Joseph Liao、陳偉殷臉書）

記者路皓惟/綜合報導

台灣旅美左投陳偉殷近期加盟美國大西洋獨立聯盟長島鴨隊，延續棒球生涯。今（27）日陳偉殷相隔641天重新回到投手丘，也是繼2022年6月18日以來首度在正式比賽登板，主投5局失掉2分（1責失），投出3次三振，但很可惜勝投被牛棚搞砸，最終長島鴨以11：3大勝風暴人隊。

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陳偉殷自2022年與日職阪神隊結束合約後，去年7月曾接受肩膀手術，之後持續自主復健。今年4月他宣布加盟長島鴨隊，並在球隊開季第二場比賽中擔綱先發，這也是他自2022年6月18日在日職二軍後，首次在正式比賽登板。

此戰面對風暴人隊，陳偉殷首局就挨轟，被Shawon Dunston Jr.擊出一支陽春全壘打，但他隨後迅速調整節奏，有效壓制對手。3局下，陳偉殷隊友守備失誤，導致丟了本場第2分。

儘管陳偉殷投完5局退場時，長島鴨仍以3：2領先，但因牛棚砸鍋導致勝投飛了。此役陳偉殷主投5局失2分（1責失），被敲出5支安打，投出3次三振和1次保送，防禦率1.80。

陳偉殷也在社群媒體Instagram上分享心情，「2022年的7月26日，我動了手術，去修復那個陪我征戰多年的左肩膀，我依然記得開車去醫院的路上，那個忐忑的情緒。手術後，醫生告訴我，手術很成功，但我只記得手很痛頭很暈，然後接下來就是漫長且充滿挫折的復健旅程。641天後，我重新站上正式比賽的投手丘，我真的做到了！」

陳偉殷小檔案：

出生日期：1985年07月21日（38歲）
身高體重：183公分　91公斤
最快球速：154 km/h（2009年日本職棒一軍）
　　　　　96 mph（約154 km/h，2014年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、滑球、切球、曲球、變速球
出生地點：中華民國台灣高雄市仁武區
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2004年日本職棒中日龍隊自由契約
　　　　　2012年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約
簽約金額：85萬美金（約2900萬新台幣、中日龍隊時期）
　　　　　25萬美金（約781萬新台幣、金鶯隊時期）
　　　　　1300萬美金（約4億3500萬新台幣、馬林魚隊時期）
經紀人　：Boras Corporation
親屬關係：已婚、配偶蔡意雯、育有兩子，夏和熙（演員）的姐夫
（以上基本資料來源為：台灣棒球維基館）

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