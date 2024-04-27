陳偉殷相隔641返投手丘：我做到了！　投5局失2分奪3K勝投被砸鍋

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此戰面對風暴人隊，陳偉殷首局就挨轟，被Shawon Dunston Jr.擊出一支陽春全壘打，但他隨後迅速調整節奏，有效壓制對手。3局下，陳偉殷隊友守備失誤，導致丟了本場第2分。
儘管陳偉殷投完5局退場時，長島鴨仍以3：2領先，但因牛棚砸鍋導致勝投飛了。此役陳偉殷主投5局失2分（1責失），被敲出5支安打，投出3次三振和1次保送，防禦率1.80。
陳偉殷也在社群媒體Instagram上分享心情，「2022年的7月26日，我動了手術，去修復那個陪我征戰多年的左肩膀，我依然記得開車去醫院的路上，那個忐忑的情緒。手術後，醫生告訴我，手術很成功，但我只記得手很痛頭很暈，然後接下來就是漫長且充滿挫折的復健旅程。641天後，我重新站上正式比賽的投手丘，我真的做到了！」
出生日期：1985年07月21日（38歲）
身高體重：183公分 91公斤
最快球速：154 km/h（2009年日本職棒一軍）
96 mph（約154 km/h，2014年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、滑球、切球、曲球、變速球
出生地點：中華民國台灣高雄市仁武區
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2004年日本職棒中日龍隊自由契約
2012年美國職棒巴爾的摩金鶯隊自由契約
簽約金額：85萬美金（約2900萬新台幣、中日龍隊時期）
25萬美金（約781萬新台幣、金鶯隊時期）
1300萬美金（約4億3500萬新台幣、馬林魚隊時期）
經紀人 ：Boras Corporation
親屬關係：已婚、配偶蔡意雯、育有兩子，夏和熙（演員）的姐夫
（以上基本資料來源為：台灣棒球維基館）
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