日圓兌美元貶破158！市場關注聯準會、日本央行下一步
26日在紐約外匯市場上，日圓失守158日圓兌1美元的水平，是自1990年5月以來，日圓兌美元首度跌穿158關口。有分析指，市場比以往任何時候，都更關心日本政府和日本央行，是否會干預市場、阻止日圓貶值。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，日本央行26日宣布維持利率，繼續把短期利率維持在0至0.1%的水準，但未提及量化緊縮，外匯市場日圓拋售再度加劇，並可能導致進口食品和能源價格進一步上漲，為消費者生計帶來壓力。
報導提到，下週要關注的重點，是日本政府和日本央行，會不會透過拋售美元、買入日圓來干預市場；加上聯準會（Fed）或將有新貨幣政策宣布，屆時若聯準會暗示降息時機將被推遲，日圓不排除進一步走軟，市場狀況持續緊張。
日本央行行長植田和男26日表示，如果日圓貶值、物價上漲發展，如央行所設想的那樣，那麼不排除會成為進一步升息的理由，但未提及具體的升息時間，只說會成為金融政策的判斷依據之一。
日本財務大臣鈴木俊一也在26日內閣會議後的記者會上表示，對近期日圓持續貶值造成的負面影響感到擔憂，需警惕可能導致物價飆升，政府將持續關注市場動向，採取萬全應對。