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快評／獨行俠「細火慢燉」磨陣地戰　快艇的失誤成插在胸口的尖刀

▲Kawhi Leonard僅得9分，快艇在首輪季後賽G3輸給獨行俠，系列賽1：2落後。球隊在慢節奏中失誤過多，吞下關鍵一敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard僅得9分，快艇在首輪季後賽G3輸給獨行俠，系列賽1：2落後。球隊在慢節奏中失誤過多，吞下關鍵一敗。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

Kawhi Leonard得9分、Paul George得7分，洛杉磯快艇90：101輸掉系列賽G3，他們在達拉斯獨行俠精心設計的「慢節奏」陷阱中越陷越深，全場19次失誤成為輸球關鍵，這讓他們因此丟掉了29分。這是快艇陣容中的致命缺陷，而獨行俠剛好能打在這個痛點上，因此能夠翻轉戰局，取得2：1領先。

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本輪系列賽前兩戰，雙方的節奏只有90.1，這可能是聯盟中今年打得最慢的一組系列賽了，這也正中獨行俠下懷，因為擁有兩名聯盟頂尖持球創造型後場球員的他們，根本不怕慢下節奏和對手磨陣地戰。相反的，快艇雖然陣中擁有4名球星、例行賽的節奏也不愛打快，可是慢節奏比賽將讓他們失去自己鋒線的運動能力在攻防轉換上的優勢。

2021-22賽季，獨行俠95.4的節奏，聯盟最慢，幫助他們取得109.4的防守效率（聯盟第6）；隔年他們的節奏96.6，聯盟倒數第3。今年獨行俠提速，節奏來到100.1，聯盟第6快，也讓進攻效率提升到117.6，聯盟第10。不過在這一輪系列賽，Jason Kidd和他的團隊顯然想要複製前幾年的經驗，硬和快艇磨陣地戰，以此來限制對手。

今晚回到主場，獨行俠在窒息的低比分賽事中，靠著Luka Doncic和Kyrie Irving兩名球星穩住節奏，只發生了8次失誤，而快艇則是出現多達19次失誤，主場球隊此役多出手了16次，這成為了最終比賽勝負的分野。

這場比賽，快艇撐了四節，但末節還是崩盤，那些打擊士氣的失誤，讓球隊的鬥志被消磨，就算Russell Westbrook嘗試用一些大動作激烈士氣，也沒有收到效果，只是讓自己被趕出場罷了。

快艇從建隊以來，缺乏組織者就一直是他們在季後賽的主要問題，就是因為這樣他們才找來James Harden。但是當Harden與威少同時在場時，球隊後場的高度和運動能力，將不足以限制Kyrie Irving和Doncic；擺上Terance Mann，球隊進攻天賦又有所不足。

系列賽領先優勢如今被獨行俠奪走，快艇今年若再被淘汰，他們可能只剩改組的結局了，從2019-20賽季開始，他們每一年都是「上限總冠軍」，但事實上他們沒有進去過總冠軍賽哪怕一次。

Steve Ballmer有很多錢，但他也是一名精明的商人，不可能持續容忍看不到勝利希望的潰敗。所以，這是快艇迫在眉睫的問題，他們得在第4戰有所回應。

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