快評／獨行俠「細火慢燉」磨陣地戰　快艇的失誤成插在胸口的尖刀

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021-22賽季，獨行俠95.4的節奏，聯盟最慢，幫助他們取得109.4的防守效率（聯盟第6）；隔年他們的節奏96.6，聯盟倒數第3。今年獨行俠提速，節奏來到100.1，聯盟第6快，也讓進攻效率提升到117.6，聯盟第10。不過在這一輪系列賽，Jason Kidd和他的團隊顯然想要複製前幾年的經驗，硬和快艇磨陣地戰，以此來限制對手。
今晚回到主場，獨行俠在窒息的低比分賽事中，靠著Luka Doncic和Kyrie Irving兩名球星穩住節奏，只發生了8次失誤，而快艇則是出現多達19次失誤，主場球隊此役多出手了16次，這成為了最終比賽勝負的分野。
這場比賽，快艇撐了四節，但末節還是崩盤，那些打擊士氣的失誤，讓球隊的鬥志被消磨，就算Russell Westbrook嘗試用一些大動作激烈士氣，也沒有收到效果，只是讓自己被趕出場罷了。
快艇從建隊以來，缺乏組織者就一直是他們在季後賽的主要問題，就是因為這樣他們才找來James Harden。但是當Harden與威少同時在場時，球隊後場的高度和運動能力，將不足以限制Kyrie Irving和Doncic；擺上Terance Mann，球隊進攻天賦又有所不足。
系列賽領先優勢如今被獨行俠奪走，快艇今年若再被淘汰，他們可能只剩改組的結局了，從2019-20賽季開始，他們每一年都是「上限總冠軍」，但事實上他們沒有進去過總冠軍賽哪怕一次。
Steve Ballmer有很多錢，但他也是一名精明的商人，不可能持續容忍看不到勝利希望的潰敗。所以，這是快艇迫在眉睫的問題，他們得在第4戰有所回應。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁