傅崐萁率藍委團訪陸！柯文哲喊不合理：顯然中方跟國民黨有默契
國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨日率16名黨籍立委一起訪問中國，由於目前立法院仍未休會，如此大動作訪中引發各界討論。對此，民眾黨主席柯文哲今（27）日受訪時坦言，「這是不合常規」，顯然是中國方面應該跟國民黨之間有某一種默契，「我們是局外人，不曉得那個默契是什麼。」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日出席台灣能源發展路徑與轉型論壇會前接受聯受訪，柯文哲表示，現在立法院還在會期期間，「傅崐萁會特地率團到大陸去，坦白講這是不合常規」，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契，「我們當然是局外人，不曉得那個默契是什麼。」
柯文哲說，美國跟中國目前都在降溫，中國大陸失業太嚴重、經濟狀況不好、美國要總統大選，所以雙方在現階段主觀上沒有意願要拉高對抗局勢，「那中國可能會做一些讓步，可是我們要觀察，他是無條件讓步，還是加一些條件讓步？因為很可能會開放陸生、陸客、農產品」，等大陸出招，我們再看看怎麼應付。
黃國昌則回應表示，傅崐萁去中國的事，老實說，那是中國國民黨自己的家務事，只不過站在國家立場上，促進兩岸交流是好事，但是要維持台灣的尊嚴與對等，相信是台灣全體人民的共識。