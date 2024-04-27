張育成傷癒復出！3A首戰扛開路先鋒、守游擊 4打數0安吞下三振
台灣旅美好手張育成於2月底在大聯盟春訓期間遭遇左腹斜肌拉傷，經過近2個月的復健回到小聯盟3A，今（27）日出戰洋基3A比賽，擔任先發游擊手、開路先鋒，全場4打數0安打，吞下1次三振。
記者路皓惟/綜合報導
張育成首打席面對偏低變速球，揮棒落空遭到三振，3局下第二打席面對一顆89.7英哩低角度速球，擊出三壘滾地球遭刺殺出局。5局下第三打席同樣擊出三壘滾地球出局。8局下第四打席擊出右外野飛球出局。
張育成傷癒復出後首戰4打數繳白卷，但值得一題的是，張育成第四打席的擊球初速達159.8公里，顯示擊球仍有威力，只是還需要時間找回打擊手感。
今年張育成以小聯盟合約重返坦帕灣光芒，受邀參加大聯盟春訓，卻在春訓熱身賽時不慎拉傷，預計需要休養6至8週，這是他連續第三年在季初就受傷。
去年張育成效力紅襪隊時期，也曾因為左手鉤骨骨折傷勢，缺陣長達2個多月的時間，在受傷之前張育成手感原先相當火燙，頻頻有全壘打表現，但傷癒後卻找不太到好手感，最終去年賽季留下打擊率0.162，17支安打、6轟成績。
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