今日必吃／京都必吃熱抹茶蕨餅！高雄也吃得到 日本老闆現點現做
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄的美術館商圈的青海路上，這裡有家抹茶主題餐廳「Daruma Saro だるま茶廊」，老闆來自日本，且具有茶師證照，提供抹茶在內的各式茶類飲品，還有抹茶相關的甜點、冰品。
記者葉盛耀/綜合報導
「Daruma Saro だるま茶廊」店名中的「だるま」取自「福神達摩不倒翁」，店內也有不少達摩元素裝飾。若是來到這裡點杯抹茶，會由擁有日本茶師證照的日籍老闆現刷，另外還有焙茶、煎茶等，包含抹茶在內使用的品牌為一保堂。
除了茶飲，熱蕨餅也是店家招牌菜色，到京都必嚐的特色甜品蕨餅原日文為「わらび餅」，材料簡單，只有蕨粉、水、糖，因此端看職人手藝與經驗，能決定成品的好壞，而熱的抹茶蕨餅吃起來口感很獨特，黏滑帶微微Q勁，單吃有抹茶明顯的苦香，即便撒有黃豆粉，因為不太甜，建議可再淋上黑糖糖蜜添味，而一旁還有自製紅豆與白玉，吃下來爽口又很有趣。
因近日氣溫逐漸升高，也建議試試宇治金時刨冰，最底下的抹茶刨冰加有量不少的抹茶湯，味道香濃，同樣也有紅豆與最中餅，也可加價購買白玉。這裡其實還有豐富的各式甜品、和菓子等，甚至晚餐時間還提供日式便當，不少周邊鄰里的民眾都來此外帶，看來哈日的台灣人真的不少。
📍店家資訊：
店名：Daruma Saro だるま茶廊
地址：高雄市鼓山區青海路183號
電話：07-552-1488
營業時間：11:30~19:30
公休日：週四
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