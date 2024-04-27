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喬許哈奈特帶女兒看演唱會！竟落入「分屍殺人魔」恐怖《圈套》

▲電影《圈套》中，喬許哈奈特帶女兒看演唱會，卻意外落入警方設下「圍捕分屍殺人魔」的陷阱當中。（圖／華納兄弟台灣YouTube）
▲電影《圈套》中，喬許哈奈特帶女兒看演唱會，卻意外落入警方設下「圍捕分屍殺人魔」的陷阱當中。（圖／華納兄弟台灣YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

懸疑恐怖片《圈套》由M.奈沙馬蘭自編自導，主要演員包含喬許哈奈特、艾莉兒多諾格、瑟莉卡沙馬蘭、海莉米爾斯和艾莉森皮爾。《圈套》昨（26）日釋出全新預告片，片中喬許哈奈特帶女兒去看演唱會，卻意外陷入一場圍捕「分屍殺人魔」的陷阱，氣氛詭譎引發觀眾猜測，凶手到底會是誰。

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▲電影《圈套》預告中透露，喬許哈奈特疑似就是殺人魔。（圖／華納兄弟台灣YouTube）
▲電影《圈套》預告中透露，喬許哈奈特疑似就是殺人魔。（圖／華納兄弟台灣YouTube）
華納兄弟影業將推出新片《圈套》，並透過導演M.奈沙馬蘭所打造的世界，帶給觀眾全新的體驗，其中更有潛力歌手瑟莉卡沙馬蘭的演出。故事描述一名父親陪同青少年女兒參加一場流行音樂演唱會，他們後來卻發現，自己正處於一場黑暗邪惡的活動中。

▲導演M.奈沙馬蘭（右）邀來女兒瑟莉卡沙馬蘭出演《圈套》。（圖／華納兄弟）
▲導演M.奈沙馬蘭（右）邀來女兒瑟莉卡沙馬蘭出演《圈套》。（圖／華納兄弟）
《圈套》預告片釋出後，隨即引發網友熱烈討論「這個感覺不錯，沒想到是從這個角度看」、「很高興看到喬許哈奈特回歸主演了，他曾經也是好萊塢一線，他跟布魯斯威利合演的《關鍵密碼》很好看！」、「那個演唱會歌手是導演的女兒來演的」、「奈沙馬蘭的題材每次都很有創意」、「真實故事，美國辦了一個抽獎電視台寄了中獎名單給各大通緝犯，最後在進場後抓捕。」《圈套》預計8月8日全台上映。

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