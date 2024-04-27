謝金燕投奔《浪姐5》淚吐心聲！臉書認了：49歲身體「身不由己」
現年49歲的「姐姐」謝金燕近期飛到中國錄製《乘風破浪的姐姐》第五季，與楊謹華、郭書瑤、蔡詩芸等多位女星一同挑戰自我，有望再攀演藝第二春。不過，謝金燕昨（26）日卻在臉書上首度吐露心聲，原來以新人姿態、重新出發的她，不禁詢問自己：「這樣的衝擊，我能不能扛得住？身體雖不由己，但我相信我會克服！」充滿正能量文章也迅速湧入歌迷們加油打氣。
記者詹鎰睿／綜合報導
謝金燕在臉書上首度曝光參加《浪姐5》的心聲：「當我做好決定到『乘風2024』…那是一個極少數人認識『謝金燕』的地方，重新開始以新人出發！我告訴自己這一刻我不是觀眾關注的我，沒有簇擁…沒有掌聲…更沒有自己能做主的舞台…這樣的衝擊我能不能扛得住…心理可以建設、可以強壯…身體雖不由己但我相信我會克服！」
謝金燕也直接說出參加錄影的最大目標：「做為第ㄧ位站上乘風舞台的閩南語歌手，最大期望是能在乘風舞台上演唱閩南語歌，讓大家看到閩南語的美，這是唯一的目標沒有之二，對我來說這是我人生的一大跨越！」
雖然中間必須經歷許多挫折與阻礙，謝金燕也說：「我會用笑容來掩飾不安、用勇敢來掩飾脆弱，雖然每每告訴我自己不可以哭的時候，眼淚卻不爭氣的掉，真的氣自己淚腺發達到無法控制。」但她仍充滿信心地告訴大家請放心：「老天爺給我重生機會的那ㄧ刻起，我珍惜著每個揮灑淚水、汗水的瞬間！活出精彩，我會很努力的乘風而上，無論走多久都希望你們能為我驕傲！我是姐姐謝金燕，共存共榮，50歲的挑戰。」
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