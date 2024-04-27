NBA Embiid患貝爾氏麻痺憂帥臉歪！8%會復發　成因症況、治療整理

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顏面神經麻痺好發季節為冬春交際，病人會突然出現「眼歪嘴斜」的情形，時常被誤認為中風。而貝爾氏麻痹症（Bell's palsy）是常見的顏面神經麻痺，以蘇格蘭醫生查爾斯．貝爾的名字命名，是種由顏面神經的功能障礙引起，導致無力控制受影響一側的面部肌肉。
神經醫學主治醫師邱奕華曾撰文說明，貝爾氏麻痺一般而言最常見的原因是與病毒感染有關，於是常常發生在類似感冒症狀後。
貝爾氏麻痺有什麼症狀？
－半邊臉部肌肉不受控制、眼睛閉不緊、嘴角歪向一邊、流口水
－臉上的抬頭紋會變得不清楚
－或出現耳後疼痛、味覺異常及淚液減少的情形
邱奕華指出，因為顏面神經在解剖構造上同時也支配了味覺的感覺及中耳鎚骨上的小肌肉，所以也可能會伴隨同側味覺缺損和聽覺異常的情形，在少數的病人身上，同時也可能出現輕微的臉部感覺異常。
但如果病人同時在急性顏面神經麻痺的同時，還發現有外耳部周圍小水泡的出現及聽力下降及眩暈等不適，或在皮膚上出現有紅疹，則要考慮其它如帶狀疱疹病毒感染或萊姆病等問題。
要如何區別是貝爾氏麻痺還是中風？
中國醫藥大學附設醫院指出，顏面神經麻痺與中風造成的症狀最大的差異，在於前者並「無」合併手腳無力及感覺異常的情形。此外，也要區別是否是其他疾病如腫瘤、外傷、週邊神經病變等疾病所造成。民眾如有疑慮，應就醫尋求專業協助
貝爾氏麻痺要怎麼治療？多久會好？會復發嗎？
邱奕華指出，一般而言，單純顏面神經麻痺的病人中，有80%在周到一兩個月內會漸漸回復，在少數較嚴重的病人身上，回復的時間可能會長達1~2年。治療方式分藥物及復健治療，在藥物治療上，在症狀出現的5~7天內給予短期的口服類固醇治療，此外除也可以服用維生素 B 群幫助神經修復。較嚴重的病人可能會留下後遺症，需要復健治療。
有調查指，曾經得過一次貝爾氏麻痺的患 者，有8%機率的會復發。 雖然大多數患 者會復原，但是20~30%有不同症狀的後遺症，包括面貌改變、心理上的影響及臉部的疼痛。
罹患貝爾氏麻痺要如何自我照護？
中國醫藥大學附設醫院指出，貝爾氏麻痺患者可在專業人員教導下自我進行臉部按摩，避免肌肉僵硬，注意要避免吃過硬或太過辛辣的食物。且天冷時，麻痺的情況會更嚴重，更要注意臉部的保暖。
一如Embiid吐露飽受視線模糊及乾眼症所苦。邱奕華提醒，貝爾氏麻痺患者因為眼皮常無法閉攏，故容易造成眼角膜的乾燥，甚至於破皮、缺損，所以平時可以人工淚液加強保濕，在睡覺時要以乾淨的紗布把眼睛蓋住，或以膠布把眼睛閉上固定，其他如嚼口香糖，面部肌肉的按摩等，都可對顏面神經麻痺的運動功能復健提供幫助。