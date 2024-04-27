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NBA季後賽／Anthony Edwards砍36分！灰狼126：109勝太陽搶先聽牌

▲灰狼少主Anthony Edwards(右)砍下全場最高的36分，率領灰狼在系列賽G3以126：109擊敗太陽，系列賽取得3:0的絕對優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼少主Anthony Edwards(右)砍下全場最高的36分，率領灰狼在系列賽G3以126：109擊敗太陽，系列賽取得3:0的絕對優勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪季後賽G3今（27）日的最後一場比賽，由鳳凰城太陽在主場迎戰明尼蘇達灰狼，太陽前2戰皆輸球吞下敗仗，此役在主場有輸不得的壓力。不過灰狼本場比賽不給太陽任何機會，靠著團隊6人得分上雙的出色發揮，其中當家球星「蟻人」Anthony Edwards攻下全場最高的36分，灰狼終場就以126：109擊敗太陽，系列賽取得3:0的絕對優勢。

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本場比賽上半場灰狼的團隊得分相當平均，團隊當中共有4名先發球員，得分都來到了雙位數。灰狼半場表現以當家球星「蟻人」Anthony Edwards表現最佳，共12投6中，攻下16分；至於太陽部分則以Kevin Durant半場攻下14分最為亮眼，半場打完灰狼暫時以59:53領先。

雙方易籃再戰後，灰狼團隊除了持續肆虐禁區，還靠著Mike Conley、Karl-Anthony Towns等人在外線開火，打出一波12:2的攻勢。暫停過後太陽還是沒有收到太多效果，禁區太過薄弱的問題還是沒能改善，同時灰狼的外線把握度也相當好，Nickeil Alexander-Walker單節飆進4記三分外線，轟得太陽灰頭土臉，灰狼持續擴大領先優勢，三節打完灰狼將領先分數拉開至95：73。

末節太陽試圖追近比分，但原先分數落後太多，儘管一度追近至剩下12分差距，但為時已太晚，終場太陽隊就以17分之差，在主場黯然輸球，系列賽陷入0:3的絕對劣勢，也再度讓太陽球迷失望。

此役灰狼團隊共6人得分上雙，其中以球星Anthony Edwards表現最佳，全場砍下36分9籃板5助攻，中鋒Rudy Gobert貢獻19分14籃板，Karl-Anthony Towns交出18分13籃板，後衛Mike Conley得到15分4籃板7助攻。

太陽方面球星Kevin Durant全場共18投8中，攻下25分4籃板5助攻，Devin Booker挹注23分8助攻，Bradley Beal貢獻全隊最高28分4籃板4助攻，替補上陣的射手Eric Gordon則是也有11分演出。

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