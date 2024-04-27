訪中又遇花蓮餘震！傅崐萁：震災預算加碼到3百億 一定帶回陸客
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨下午率16名藍委到中國訪問，行前不少就提醒他，花蓮仍有餘震，今（27）日花蓮也再發生6.1、5.8強震。傅崐萁在下榻的飯店透過錄影方式說，對於0403地震重建預算，他已在立法院爭取到150億元重建預算，未來朝野協商也會增加到3百億元，並承諾今年一定會帶陸客訪團到花蓮。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁說，自己此時此刻帶著國民黨立院黨團到大陸做和平破冰之旅，台灣人善良、熱愛和平，更希望安居樂業，而花蓮父老剛經過0403大地震，縣長徐榛蔚把所有救人安置工作盡力工作，他也把屋倒、整修大樓、振興預算從中央爭取災後重建基金150億元，將在立院通過，未來朝野協商也會增加到三百億元，讓花蓮鄉親不虞匱乏。
傅崐萁續指，花蓮就是觀光、農漁產業賴以維生，現在飯店住房率都不到10%，不能讓花蓮主要產業面臨破產危機，所以，他到中國訪問除了和平破冰之外，迫切需要台灣的農漁產品繼續行銷到中國，這次就是希望將花蓮的農特產品行銷到中國大陸，並吸引開放中國的觀光客到台灣、花蓮。
傅崐萁表示，這幾天地震還持續發生，雖然這些都是餘震，但希望鄉親能夠安心，所有災後重建，他會準備3百億的預算來重建家園。未來觀光振興更希望打開兩岸大門，讓更多觀光客重新回到台灣。