影／獨行俠、快艇多次衝突！PJ Washington抱胸耍酷　Doncic笑了

我是廣告 請繼續往下閱讀
PJ Washington本季為獨行俠帶來季後賽所需要的堅韌，今晚他靠著獨特的方式與對手在氣勢上抗爭，從而為自己贏得版面。他先是在和Terance Mann的衝突後，雙手抱胸看著快艇板凳席；然後又為隊友Doncic出頭，推了Westbrook一把，輸人不輸陣。
Washington賽後解釋自己「雙手抱胸」盯著快艇板凳席看的原因，他說自己看到快艇替補球員們似乎很生氣，因此他決定和他們對看，至於為何是選抱胸這個動作，他則是笑說想在賽後看到一些自己的「精彩鏡頭」。
有趣的是，Washington做出這個舉動後，Doncic也滿意地對著他笑，似乎對於隊友在場上強硬的行為很滿意。一些球迷在網路上也紛紛認為這一幕很有趣，就像是：「驕傲的爸爸在看著兒子」。
之後在第四節比賽中，Westbrook對Doncic犯規後，硬是將對方拉扯到一旁，Washington見狀立刻上前推了威少一把，為隊友出氣。他也因此領到個人本場第2次技術犯規，提前離場。
Washington這一場得到10分5籃板3抄截，展現自己的影響力，總教練Jason Kidd對他的表現很滿意，：「PJ表現得非常棒，他什麼都不怕，他打出很高的比賽水準。自從他來到這裡之後，他一直是這支球隊重要的組成，他在這裡打得很舒服。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁