蔡詩芸《乘風》辣秀蔡依林舞曲！王陽明「人肉快遞」現身緊擁愛妻
Dizzy Dizzo蔡詩芸參與真人秀綜藝《乘風2024》屢創演藝新亮點，繼「初舞台」首秀，憑藉一首極具感染力的說唱作品〈Wifey〉展現野性之美，在一對一賽制中獲勝並贏得導師的一致好評之後；蔡詩芸又挑戰天后蔡依林舞曲〈熱冬〉，順利晉級下一輪演出，老公王陽明也以「人肉快遞」驚喜飛往長沙，現身後台擁抱蔡詩芸放閃。
記者黃雅琪／綜合報導
《乘風2024》本週迎來「一公舞台」演出，Dizzy挑戰天后蔡依林唱跳舞曲〈熱冬〉續寫音樂才華。隊員則選擇了與尚雯婕搭檔，對方也毫不猶豫地選擇Dizzy，一句「無須多言」給予高度肯定。尚雯婕認為〈熱冬〉是力量型的：「在這麼多姐姐裡面，蔡詩芸用力量打動了她！」言語間透露出對Dizzy實力的深度認可。
「一公小考」環節，Dizzy憑借全開麥Live的精彩演繹，不僅征服了同場競技的其他姐姐，更成了大家心中最強Rapper擔當。她直呼：「人生第一次唱跳，第一次舞台感受一群姐姐們跟我一起戰鬥，豆姐成了熱冬團。」Dizzy蛻變的精湛表演獲得肯定，順利闖進下一輪「二公演出」。
Dizzy每次拍攝都得在長沙待近2週的日子，這次老公王陽明也悄悄飛往當地，驚喜出現在後台化妝間探班，以「人肉快遞」為愛妻打氣，兩人相見時給彼此一個大大深情擁抱，讓後台充滿粉紅浪漫泡泡，現場工作人員嗨喊：「好幸福啊！不愧是地表最強放閃夫妻。」
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