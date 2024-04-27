超哥遭爆「越南極樂」爽欠58萬旅費！火大反擊了：人證物證我都有
背景雄厚的YouTube網紅「超哥（黃伯超）」前陣子才和滋事型網紅Toyz（劉偉健）起衝突，引發社會關注。怎料，近日又被另外一位專門介紹、經營越南暗黑旅遊的YouTube「Alan」控訴，超哥不僅合作沒簽約，還積欠他58萬元的旅費，再度爆發爭議。為此，超哥火大拍片反擊，強調手中握有諸多證據：「人證物證我都有！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據了解，高調拍片介紹並經營越南暗黑旅遊的Alan，日前戴著墨鏡拍片爆料，原定今年3月與超哥洽談商業合作，並一同前往越南體驗極樂行程，沒想到超哥卻以行程繁忙為由，直到出發前才終於和Alan碰面，而Alan為了保障權益，想先簽訂合約，但超哥聲稱「說話算話，一諾千金」，因基於信任，Alan也就作罷。
Alan接著指出，超哥不僅在體驗過程中抱怨連連，回台後還不願提供拍片素材，甚至還反過來指控Alan的頻道偷走了他的企劃。此外，整趟下來高達58萬元的旅費，全由Alan代墊支付，被討錢的超哥還大罵：「我X你娘X媽，支付旅遊款項需要簽切結書！」讓Alan不滿表示：「我真的是做生意第一次跟客人拿錢，我先代付這些款項，還要去簽切結書才能拿到錢的。」
為此，超哥也在26日發布影片，準備一口氣反擊Alan：「所有的開銷我他X的都付了，我請問你，我欠對方什麼？為什我寧願結7、80萬給對方，也不願意跟他合作。」並聲稱自己手上握有許多證據，火大開嗆：「這個XX真他X的精彩，人證物我都有！」強調會在29日公開所有來龍去脈。
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