股東紀念品「今年中鋼地位不保了」！股民錯過這家後悔：水準太高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「華南金史奴比太可愛了啊！可惜錯過了」、「吼！華南金怎不早點公布啦，錯過太可惜」、「今年MVP給華南金，接著永豐金>聯電>中鋼」、「還是最想要永豐金的豐收椅」、「華南金的史努比真的超可愛耶！反倒今年中鋼我無感」、「華南金的紀念品真的很頂，完全不輸給中鋼」、「我可以領聯電咖波杯子已經很開心，結果看到華南金的碗組，只能羨慕了」。
中鋼「最強股東紀念品」寶座讓位！華南金殺出變黑馬
事實上，近幾年不讓中鋼股東紀念品專美於前，許多上市櫃公司都開始優化自家的股東紀念品，尤其以公股金控、銀行最為明顯，近幾年大獲好評！以大家熱烈討論的華南金來說，今年股東紀念品是超可愛的「SNOOPY事事如意碗組」，市價約880元，一共有4個印有史努比圖樣的碗，既實用又可愛，讓可以領到的股民非常的開心。
而在去年，華南金也送出「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，當時也是獲得不少好評，沒想到今年延續可愛風，再次擄獲股東們的心！今年討論度高的股東紀念品也包括聯電的「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」、「永豐金」紀念品則推出「豐收椅」，預估是一個走露營風的椅子，讓不少股民都大讚：「越來越多家紀念品水準都很高」，完全不輸給中鋼。
股東紀念品優化牽動買股潮！今年8金控股東紀念品一次看
然而也有網友發現，在優化股東紀念品的部分，以「金控股」最為明顯，每一年推出的東西都越來越好，《NOWnews》也特別整理今年8家金控股東紀念品清單，大多數都已經過了最後買入日，給明年想領的人、今年可領的股民一次看懂。
📍中信金：不鏽鋼雙層隔熱多功能碗
📍開發金：經典野餐墊
📍永豐金：豐收椅
📍元大金：超商禮物卡100元
📍國票金：超商卡50元
📍新光金：不鏽鋼真空保溫瓶
📍台新金：方形密封易開罐
📍華南金：SNOOPY事事如意碗組
值得注意的是，每一家的股東紀念品能夠領取的資格以及規則都不太相同，最重要的就是想要領取股東紀念品，就必須在「最後過戶日」成為該公司股東，而包括股東會的「開會通知」、「最後過戶日是何時」、「注意事項」、「紀念品領取資格」都會放到「公開資訊觀測站」的網站上面。
《NOWnews》記者實際查詢今年熱度最高的四家，包括「華南金」、「中鋼」、「聯電」以及「永豐金」，其中聯電以及中鋼就有寫到「持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品」；而「華南金」以及「永豐金」則是「股東持股不限股數，均予發放紀念品」，意即即便是零股的散戶也能領，民眾若不清楚相關細節，一定要到公開資訊觀測站查詢哦！