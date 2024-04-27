和全糖珍奶說掰掰！賴清德宣示：未來不再喝全糖改喝低糖

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陳威明致詞時表示，他非常認同低糖飲食，減少三高及肥胖，因此今天準備的點心沒有甜食，台北榮總以後舉辦會議也不會有甜食。
賴清德則說，自1996年離開醫療工作投入政治領域至今，他內心從未忘掉他是醫界的一份子，在政治領域不管哪個位置，都積極協助醫界建立更好的服務空間，讓醫界發揮專業、造福民眾的健康福祉。
賴清德提到，競選總統時他有個夢想，應該要利用他的專業結合醫界，打造健康台灣，讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣，但他也深知，靠他個人力有未逮，因此他第一個想到就是他的老師陳志鴻。
賴清德回憶，他以前當醫學生、住院醫師、總醫師，都受到陳志鴻指導，競選時，老師還在門診替他拉票，選總統碰到困難也來幫忙，「成大醫學售後服務非常好，也算是一種終身教育的另一種詮釋」。
賴清德指出，感謝醫界全部動員令，讓他非常感動、非常感激大家，有大家的參與，國家願景計畫才可能成功，也感謝陳威明積極投入，有這麼好的場地、安排，剛剛聽到陳院長說，未來舉辦的活動都沒有糖，「我也要響應，未來我喝珍奶不再喝全糖，要喝低糖的珍奶」
賴清德接續談到健康論壇三特點，第一，前所未有，在台灣醫界從來沒有舉辦過，以國家願景為目標的健康論壇，過去不乏談的是個人、家庭、社區，最多是城市，很少以國家願景為目標討論。
第二，賴清德指出，活動涵蓋範圍最廣，不是談單一疾病，也不是一個癌症、營養、運動，是全面性的，包括人才培育、心理健康支持、運動、營養、三高疾病的控制、癌症、健保永續、智慧醫療結合長照等。
最後，賴清德說，參與人員最多，已經有超過1200人次參與，都是醫療個領域的領導者來參加，也有基層醫師、護理人員參與，他非常期待論壇結果，而他會照老師所說，回到30年前聽老師主持的研討會，廣泛討論提出的結論，一一落實達到健康台灣之目標。