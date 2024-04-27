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和全糖珍奶說掰掰！賴清德宣示：未來不再喝全糖改喝低糖

▲賴清德表示，未來他喝珍奶不再喝全糖，要喝低糖的珍奶。（圖／記者陳佩君攝，2023.04.27）
▲賴清德表示，未來他喝珍奶不再喝全糖，要喝低糖的珍奶。（圖／記者陳佩君攝，2023.04.27）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德日前自爆，跑行程時會買「全糖」珍奶在車上喝，引發網友討論。不過，為了健康著想，他今（27）日在「健康台灣」全國論壇中宣示，「未來我喝珍奶不再喝全糖，要喝低糖的珍奶」；此外，他也說明論壇有三大特點，包含前所未有、範圍最廣及參與人員最多。

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「健康台灣」論壇在歷經南、東、中、北分區，五個場次的社會對話之後，今於台北榮總舉辦全國論壇，包含健康台灣論壇召集人陳志鴻、台北榮民總醫院院長陳威明、準院長卓榮泰、準行政院副院長鄭麗君、準衛福部長邱泰源、準國發會主委劉鏡清等人到場；此外，各界代表則有醫學及護理教育界共15位校長及院長、23個醫師醫事公會全聯及35個專業醫學會共襄盛舉。

陳威明致詞時表示，他非常認同低糖飲食，減少三高及肥胖，因此今天準備的點心沒有甜食，台北榮總以後舉辦會議也不會有甜食。

賴清德則說，自1996年離開醫療工作投入政治領域至今，他內心從未忘掉他是醫界的一份子，在政治領域不管哪個位置，都積極協助醫界建立更好的服務空間，讓醫界發揮專業、造福民眾的健康福祉。

賴清德提到，競選總統時他有個夢想，應該要利用他的專業結合醫界，打造健康台灣，讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣，但他也深知，靠他個人力有未逮，因此他第一個想到就是他的老師陳志鴻。

賴清德回憶，他以前當醫學生、住院醫師、總醫師，都受到陳志鴻指導，競選時，老師還在門診替他拉票，選總統碰到困難也來幫忙，「成大醫學售後服務非常好，也算是一種終身教育的另一種詮釋」。

賴清德指出，感謝醫界全部動員令，讓他非常感動、非常感激大家，有大家的參與，國家願景計畫才可能成功，也感謝陳威明積極投入，有這麼好的場地、安排，剛剛聽到陳院長說，未來舉辦的活動都沒有糖，「我也要響應，未來我喝珍奶不再喝全糖，要喝低糖的珍奶」

賴清德接續談到健康論壇三特點，第一，前所未有，在台灣醫界從來沒有舉辦過，以國家願景為目標的健康論壇，過去不乏談的是個人、家庭、社區，最多是城市，很少以國家願景為目標討論。

第二，賴清德指出，活動涵蓋範圍最廣，不是談單一疾病，也不是一個癌症、營養、運動，是全面性的，包括人才培育、心理健康支持、運動、營養、三高疾病的控制、癌症、健保永續、智慧醫療結合長照等。

最後，賴清德說，參與人員最多，已經有超過1200人次參與，都是醫療個領域的領導者來參加，也有基層醫師、護理人員參與，他非常期待論壇結果，而他會照老師所說，回到30年前聽老師主持的研討會，廣泛討論提出的結論，一一落實達到健康台灣之目標。
 

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