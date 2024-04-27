Curry、詹皇、KD高機率首輪「全軍覆沒」　3人的時代正逐漸過去？

不過這對球迷來說或許也不是壞事，因為今年夏天Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant都在奧運美國男籃國家隊的陣容之中，三人首輪出局，也開始提前被戰巴黎奧運。美國隊去年在世界盃上慘敗，今年奧運發願要拿回男籃金牌，組成星光熠熠的「復仇者聯盟」，也很有可能是Curry、James和KD罕見的同隊表現，對比他們今年季後賽的表現來看，一個時代可能正要終結。