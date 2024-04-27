Curry、詹皇、KD高機率首輪「全軍覆沒」　3人的時代正逐漸過去？

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Kevin Durant本場比賽上場超過42分鐘，全場共18投8中，三分線外5投僅1中，得到25分4籃板5助攻。雖然拿下25分已是全隊次高，僅次於第四節發威的Bradley Beal，KD本場比賽也沒有太多可以挑惕的地方，但可以看見現年35歲的Durant，或許是受到年紀與體能的影響，許多空檔機會都沒能有效把握，在場上的影響力與爆發力也不復以往。
「詹杜庫」組合3人現年都超過35歲，體能也當然不再處於巔峰，可以預見聯盟未來也將逐漸交由下一個世代的新星接管，包含了金塊Nikola Jokic、獨行俠Luka Doncic、公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo、雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander、灰狼少主「蟻人」Anthony Edwards等人都有機會，成為新一代的聯盟門面，但也讓人不禁感嘆，也許屬於LeBron、Curry、Durant的時代，如今真的過去了。
如今Kevin Durant領軍的太陽以0:3落後給灰狼，LeBron James率領的湖人同樣以0:3落後給金塊，Stephen Curry帶領的金州勇士更是在附加賽首戰就被淘汰，想要看到「詹杜庫」再度捧起冠軍金盃，機率恐怕是越來越低。但就有如資深媒體人所說：「萬物都有更迭，沒有人能夠永遠站在金字塔的頂端，這就是生命的循環。」
不過這對球迷來說或許也不是壞事，因為今年夏天Stephen Curry、LeBron James和Kevin Durant都在奧運美國男籃國家隊的陣容之中，三人首輪出局，也開始提前被戰巴黎奧運。
美國隊去年在世界盃上慘敗，今年奧運發願要拿回男籃金牌，組成星光熠熠的「復仇者聯盟」，也很有可能是Curry、James和KD罕見的同隊表現，對比他們今年季後賽的表現來看，一個時代可能正要終結。
美國隊去年在世界盃上慘敗，今年奧運發願要拿回男籃金牌，組成星光熠熠的「復仇者聯盟」，也很有可能是Curry、James和KD罕見的同隊表現，對比他們今年季後賽的表現來看，一個時代可能正要終結。
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